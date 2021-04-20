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    Курс валют на 20 квітня: долар та євро почали зростати

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    Гривня до долара станом на 20 квітня втратила три копійки - Курс валют на 20 квітня: долар та євро почали зростати
    Гривня до долара станом на 20 квітня втратила три копійки
    Фото з відкритих джерел

    Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,70 грн

    На вівторок, 20 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 28 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    Отже, гривня до долара втратила три копійки в порівнянні з попередніми банківськими днями. Курс долара на 19 квітня становив 27,97 грн/$.

    При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,70 грн (19 квітня курс становив 33,52 грн).

    Дані: НБУ
    Дані: НБУ

    Тим часом, вартість біткоїну в неділю, 18 квітня, знизилася майже на 11%. Згідно з даними торгів, за одиницю цієї криптовалюти пропонувалося близько $55 тис. В результаті падіння курсу, Bitcoin втратив $6 675.

    Нагадаємо, експерти радять купувати готівкову валюту тільки в банках або обмінних пунктах, хоча курс там і вищий, і не користуватися послугами сайтів, де курс вигідніший. У спробі заощадити можна купити такі якісні фальшивки, які визначить не кожний пристрій для перевірки грошей.

    Теги: Національний банк курс валют банк гривня криптовалюта
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