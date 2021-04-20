Курс валют на 20 квітня: долар та євро почали зростати

Гривня до долара станом на 20 квітня втратила три копійки

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,70 грн

На вівторок, 20 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 28 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Отже, гривня до долара втратила три копійки в порівнянні з попередніми банківськими днями. Курс долара на 19 квітня становив 27,97 грн/$.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,70 грн (19 квітня курс становив 33,52 грн).

Дані: НБУ

Тим часом, вартість біткоїну в неділю, 18 квітня, знизилася майже на 11%. Згідно з даними торгів, за одиницю цієї криптовалюти пропонувалося близько $55 тис. В результаті падіння курсу, Bitcoin втратив $6 675.

Нагадаємо, експерти радять купувати готівкову валюту тільки в банках або обмінних пунктах, хоча курс там і вищий, і не користуватися послугами сайтів, де курс вигідніший. У спробі заощадити можна купити такі якісні фальшивки, які визначить не кожний пристрій для перевірки грошей.