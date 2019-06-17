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    Економіка та фінанси

    Гройсман хоче збирати гроші від олігархів та детінізації у «Фонд майбутнього»

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    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман - Гройсман хоче збирати гроші від олігархів та детінізації у «Фонд майбутнього»
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    Гройсман зазначив, що гроші підуть на навчання дітей, вирішення інших проблем

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює створення «Фонду майбутнього», джерелом коштів якого стануть доходи від приватизації, детінізації економіки, демонополізації і деолігархізації економіки.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері, пише «Інтерфакс-Україна».

    «Хочу створити Державний фонд майбутнього, куди ми направимо ресурси від рудників, приватизації, детінізації. Сюди повинні залучені кошти від монополій, олігархів», - сказав глава уряду.

    Гройсман зазначив, що гроші підуть на навчання дітей, вирішення інших проблем.

    «Такі фонди створені в розвинених країнах. І я хотів би, щоб такий фонд був створений в Україні», - додав прем'єр-міністр.

    Нагадаємо,  Гройсман сподівається, що при президенті Володимиру Зеленському вдасться навести порядок в питанні детінізації економіки, в тому числі не без допомоги «очищеної» правоохоронної системи.

    До слова, прем'єр-міністр та лідер політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Володимир Гройсман вважає, що у разі проходження у Верховну Раду після виборів зможе знову претендувати на посаду прем'єра.

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