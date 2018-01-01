Гройсман назвав ключові вимоги до «Нафтогазу»

За словами прем’єра, тепер необхідно сформувати інструменти виконання завдань перед «Нафтогазом»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з членами наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» визначив ключові завдання з реформування компанії. Про це повідомляє Урядовий портал. «У нас є завдання, які перед нами стоять, і тепер ми маємо сформувати інструменти їх виконання», -



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Фото: Главком Прем’єр-міністр Володимир Гройсман

За словами прем’єра, тепер необхідно сформувати інструменти виконання завдань перед «Нафтогазом»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з членами наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» визначив ключові завдання з реформування компанії.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«У нас є завдання, які перед нами стоять, і тепер ми маємо сформувати інструменти їх виконання», - сказав Гройсман.

Зазначається, що серед завдань - продовження нарощення видобутку газу і прискорення процесу анбандлінгу НАК, формування повноцінного ринку газу в Україні.

Крім того, уряд очікує від наглядової ради забезпечення проведення фундаментального аудиту компанії, а також оцінку пропозиції до стратегії розвитку і фінансового плану компанії.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Кабінет міністрів України планує змінити методику визначення ціни газу для населення з квітня 2018 року, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

17 січня на засіданні Кабінету міністрів України міністр енергетики Ігор Насалик зазначив, що інформація про плани Міненерговугілля підвищити ціну на природний газ для населення з квітня 2018 року є «абсолютною нісенітницею». Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також підкреслив, що ціни на газ підвищуватися не будуть.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» Банкет посеред газової чуми. Гройсман розтоптав фінплан «Нафтогазу» на 2018 рік