Ціна на газ для населення підскочить з квітня

Уряд хоче змінити методику визначення ціни газу для населення

Кабінет міністрів України планує змінити методику визначення ціни газу для населення з квітня 2018 року, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%. Згідно з проектом постанови, підготовленим Міненерговугілля замість чинного №187, ціна газу буде визначатися на рік, виходячи з середньої ціни імпортного газу на німецькому хабі в період



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Уряд хоче змінити методику визначення ціни газу для населення

Кабінет міністрів України планує змінити методику визначення ціни газу для населення з квітня 2018 року, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

Згідно з проектом постанови, підготовленим Міненерговугілля замість чинного №187, ціна газу буде визначатися на рік, виходячи з середньої ціни імпортного газу на німецькому хабі в період попередньої закупівлі - з квітня по вересень попереднього року.

Релігійні організації будуть позбавлені знижки в 50% і платитимуть за нього нарівні з населенням.

У НАК «Нафтогаз України» ініціативу Міненерговугілля поки не коментують, але не складно припустити, що прибуток компанії в разі прийняття документа скоротиться.

Нова методика поки не узгоджена з МВФ, однак, за попередньою інформацією, кредитор може схвалити пропозицію уряду.

Нагадаємо, 16 січня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон, яким врегульовується питання встановлення населенню лічильників газу.

Джерело: Українські новини