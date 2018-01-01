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    Ціна на газ для населення підскочить з квітня

    Уряд хоче змінити методику визначення ціни газу для населення
    Кабінет міністрів України планує змінити методику визначення ціни газу для населення з квітня 2018 року, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%. Згідно з проектом постанови, підготовленим Міненерговугілля замість чинного №187, ціна газу буде визначатися на рік, виходячи з середньої ціни імпортного газу на німецькому хабі в період
    • Сьогодні, 08:11
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    Уряд хоче змінити методику визначення ціни газу для населення

    Кабінет міністрів України планує змінити методику визначення ціни газу для населення з квітня 2018 року, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

    Згідно з проектом постанови, підготовленим Міненерговугілля замість чинного №187, ціна газу буде визначатися на рік, виходячи з середньої ціни імпортного газу на німецькому хабі в період попередньої закупівлі - з квітня по вересень попереднього року.

    Релігійні організації будуть позбавлені знижки в 50% і платитимуть за нього нарівні з населенням.

    У НАК «Нафтогаз України» ініціативу Міненерговугілля поки не коментують, але не складно припустити, що прибуток компанії в разі прийняття документа скоротиться.

    Нова методика поки не узгоджена з МВФ, однак, за попередньою інформацією, кредитор може схвалити пропозицію уряду.

    Нагадаємо, 16 січня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон, яким врегульовується питання встановлення населенню лічильників газу.

    Джерело: Українські новини

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