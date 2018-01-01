У Гройсмана заперечили плани підняти ціни на газ для населення

Міненерговугілля заявляє, що не ініціює підвищення ціни на газ

Інформація про нібито плани Міненерговугілля підвищити ціну на природний газ для населення з квітня 2018 року є «абсолютною нісенітницею». Про це заявив міністр Ігор Насалик прем'єр-міністру Володимиру Гройсману на засіданні Кабінету міністрів у середу, 17 січня. «Тобто ви не ініціюєте підвищення ціни на газ?» - перепитав



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Міненерговугілля заявляє, що не ініціює підвищення ціни на газ

Інформація про нібито плани Міненерговугілля підвищити ціну на природний газ для населення з квітня 2018 року є «абсолютною нісенітницею». Про це заявив міністр Ігор Насалик прем'єр-міністру Володимиру Гройсману на засіданні Кабінету міністрів у середу, 17 січня.

«Тобто ви не ініціюєте підвищення ціни на газ?» - перепитав глава уряду.

«Не ініціюємо», - підтвердив міністр.

За його словами, публікації в ЗМІ пов'язані з оприлюдненням на сайті міністерства проекту постанови про продовження спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для потреб населення, теплокомуненерго і релігійних організацій до квітня 2021 року.

Як заявив Насалик, цей документ «не має жодного відношення до ціни газу».

«Прошу проінформувати суспільство, що Міненерговугілля не пропонує підвищення ціни на газ, за словами міністра», - зазначив Гройсман за підсумками діалогу.

Він також доручив надіслати запит про офіційну інформацію у НАК «Нафтогаз України», за якою ціною компанія могла б постачати газ у 2018 році для населення як трейдер, щоб уряд її оприлюднив.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Кабінет міністрів України планує змінити методику визначення ціни газу для населення з квітня 2018 року, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

Джерело: Інтерфакс-Україна