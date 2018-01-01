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    Економіка та фінанси

    Гройсман: пенсії збільшать 498 тисячам військових

    На підвищення пенсій для військових витратять приблизно 7 млрд грн
    Підвищення пенсій, схвалене Кабінетом міністрів, відбудеться для 489 тисяч військовослужбовців, на що в Пенсійному фонді нинішнього року передбачено 7 млрд грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів, повідомляє прес-служба уряду. «Ми прогнозуємо, що підвищення буде для 498 тисяч
    • Сьогодні, 07:03
    • Розсилка
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
    Фото: Главком
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    На підвищення пенсій для військових витратять приблизно 7 млрд грн

    Підвищення пенсій, схвалене Кабінетом міністрів, відбудеться для 489 тисяч військовослужбовців, на що в Пенсійному фонді нинішнього року передбачено 7 млрд грн.

    Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів, повідомляє прес-служба уряду.

    «Ми прогнозуємо, що підвищення буде для 498 тисяч військових пенсіонерів. На ці цілі ми витратимо цього року приблизно 7 млрд грн. Ми знаємо шляхи, як мобілізувати кошти в рамках дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Рішення ухвалено, до кінця тижня воно буде направлено на місця, почнеться робота з кожним пенсіонером. У березні-квітні пенсіонери отримають нові пенсії», - зазначив прем'єр.

    Нагадаємо, уряд 21 лютого схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям в середньому на 1,5 тис. грн.

    До слова, усі категорії пенсіонерів органів системи МВС отримають підвищену пенсію вже з січня поточного року

    Читайте також: Українцям дозволять отримувати пенсії та соцвиплати у приватних банках.

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