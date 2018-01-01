Гройсман: пенсії збільшать 498 тисячам військових

На підвищення пенсій для військових витратять приблизно 7 млрд грн

Підвищення пенсій, схвалене Кабінетом міністрів, відбудеться для 489 тисяч військовослужбовців, на що в Пенсійному фонді нинішнього року передбачено 7 млрд грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів, повідомляє прес-служба уряду. «Ми прогнозуємо, що підвищення буде для 498 тисяч



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Фото: Главком Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

На підвищення пенсій для військових витратять приблизно 7 млрд грн

Підвищення пенсій, схвалене Кабінетом міністрів, відбудеться для 489 тисяч військовослужбовців, на що в Пенсійному фонді нинішнього року передбачено 7 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів, повідомляє прес-служба уряду.

«Ми прогнозуємо, що підвищення буде для 498 тисяч військових пенсіонерів. На ці цілі ми витратимо цього року приблизно 7 млрд грн. Ми знаємо шляхи, як мобілізувати кошти в рамках дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Рішення ухвалено, до кінця тижня воно буде направлено на місця, почнеться робота з кожним пенсіонером. У березні-квітні пенсіонери отримають нові пенсії», - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, уряд 21 лютого схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям в середньому на 1,5 тис. грн.

До слова, усі категорії пенсіонерів органів системи МВС отримають підвищену пенсію вже з січня поточного року

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