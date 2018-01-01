Аваков запевняє, що усі пенсіонери з МВС з січня отримають підвищену пенсію
- Сьогодні, 00:55
-
Розсилка
Підвищення до пенсії отримають колишні співробітники прикордонної служби, Нацгвардії, ДСНС та Національної поліції
Усі категорії пенсіонерів органів системи МВС отримають підвищену пенсію вже з січня поточного року.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує прес-служба МВС.
Підвищення до пенсії отримають колишні співробітники Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.
«Усім категоріям пенсіонерів органів системи МВС підвищена пенсія буде нарахована з 1 січня 2018 року. Тобто сьогодні рішення прийнято, із завтрашнього дня почнуться нарахування», - заявив міністр внутрішніх справ.
Тим часом державний секретар МВС Олексій Тахтай пояснив, що з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року всі категорії пенсіонерів МВС щомісяця будуть отримувати пенсійні виплати у новому перерахованому розмірі плюс доплата з 2016 року. Пенсії визначатимуться за рахунок посадового окладу, спеціального звання та надбавки за вислугу років.
«Виплата пенсій буде проводитися наступним чином - з 1 січня 2018 року старий розмір пенсії буде плюсуватися з 50% від суми підвищення. З 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року старий розмір пенсії та 75% від суми підвищення. З 1 січня 2020 року повноцінно новий перерахований розмір пенсій», - пояснив Тахтай.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що 21 лютого розпочнеться робота з нарахувань нових пенсій для військовослужбовців.