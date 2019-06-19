Гройсман підписав постанову, що забезпечить низькі тарифи для населення в новому ринку електроенергії



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Гройсман заявив, що для уряду важливим є те, щоб під час запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення

Закон нам дає можливість обмежити ціну на електроенергію для населення і ми це зробимо, - прем'єр

На офіційному сайті уряду опублікована постанова «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії». Цією постановою вносяться зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483.

Як зазначають джерела в Кабміні, для забезпечення дієвого механізму виконання функції ПСО було проведено нараду з основними учасниками ринку, на якій погоджено оптимальний компромісний варіант. Для виконання функцій ПСО для населення вирішено призначити окремого оператора – державне підприємство «Гарантований покупець». Таким чином ДП «Гарантований покупець» буде спеціалізованим підприємством по виконанню функції ПСО як для «зелених» так і для населення.

Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на 1 липня 2019-го. Перехід передбачений законом «Про ринок електроенергії», прийнятим у 2017 році. Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакету ЄС, у тому числі в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

На початку червня Володимир Гройсман заявив, що для уряду важливим є те, щоб під час запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення. «Тут закон нам дає можливість обмежити ціну, і ми це зробимо», - додав він. Крім того, прем'єр зазначив, що також не повинна істотно зростати ціна для промисловості.

Як повідомлялося раніше, Україна зберігає найнижчі тарифи на електроенергію для населення в Європі. Середньозважений тариф для домогосподарств в Україні становить 1,03 грн за 1 кВт*год, тоді як аналогічна середня ціна кіловат-години в країнах ЄС - на рівні 6 грн.