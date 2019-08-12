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    Економіка та фінанси

    Гройсман повернувся з відпустки та збирає Кабмін

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    Початок засідання уряду запланований на 11:00. Порядок денний наразі не оприлюднений - Гройсман повернувся з відпустки та збирає Кабмін
    Початок засідання уряду запланований на 11:00. Порядок денний наразі не оприлюднений

    14 серпня під головуванням прем’єрміністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду

    Прем’єрміністр Володимир Гройсман у середу, 14 серпня, проведе засідання уряду.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «14 серпня під головуванням прем’єрміністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - йдеться в анонсі.

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    Початок заходу запланований на 11:00. Порядок денний наразі не оприлюднений.

    Як повідомлялося, прем'єрміністр Володимир Гройсман перебував у відпустці, тому два тижні поспіль засідання Кабінету міністрів не проводилися.

    Гройсману за два тижні відпустки нарахували 20 тисяч гривень зарплати.

    У Гройсмана вже готують «послання» наступникам.

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