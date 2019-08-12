Гройсман повернувся з відпустки та збирає Кабмін
Початок засідання уряду запланований на 11:00. Порядок денний наразі не оприлюднений
14 серпня під головуванням прем’єрміністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду
Прем’єрміністр Володимир Гройсман у середу, 14 серпня, проведе засідання уряду.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«14 серпня під головуванням прем’єрміністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - йдеться в анонсі.
Початок заходу запланований на 11:00. Порядок денний наразі не оприлюднений.
Як повідомлялося, прем'єрміністр Володимир Гройсман перебував у відпустці, тому два тижні поспіль засідання Кабінету міністрів не проводилися.
Гройсману за два тижні відпустки нарахували 20 тисяч гривень зарплати.