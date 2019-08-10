Гройсману за два тижні відпустки нарахували 20 тисяч гривень зарплати документ



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Станом на 5 серпня у Володимира Гройсмана за час перебування на посаді не використано 20 календарних днів щорічної відпустки

Від початку року прем’єрміністр України використав 24 календарні дні щорічної відпустки

Прем’єрміністру України Володимиру Гройсману за 16 днів відпустки нарахували 20,11 тис. грн заробітної платні.

Про це у відповідь на інформаційний запит 112.ua повідомили в секретаріаті Кабінету міністрів України.

Володимир Гройсман оформив щорічну відпустку на 11, 19 липня та з 28 липня по 10 серпня.

Всього від початку року прем’єрміністр України використав 24 календарні дні щорічної відпустки. Станом на 5 серпня у Володимира Гройсмана за час перебування на зазначеній посаді не використано 20 календарних днів щорічної відпустки.

«Нарахована прем’єрміністрові України Гройсману заробітна плата за час перебування у щорічній відпустці 11, 19 липня та з 28 липня по 10 серпня 2019 року становить 20 тис. 110 грн», - поінформували в секретаріаті Кабміну.

Водночас у Кабміні не надали інформацію щодо того, де саме перебуває у відпустці прем’єрміністр України Володимир Гройсман.

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До слова, заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка за липень становила 66,5 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що перша заробітна плата президента Володимира Зеленського становила 12,7 тис. гривень за травень, а за червень - 28 тис. гривень.

Заробітна плата виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Івана Баканова за червень становила 54 564 гривні.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники не отримували заробітну плату в травні і червні.