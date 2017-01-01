Гройсман розповів, коли середня зарплата в Україні сягне 10 тис. грн

В бюджеті-2018 передбачено зростання мінімальної заробітної плати на 500 грн, тобто до 3700 гривень, зазначив Гройсман

У 2018 році середня зарплата українців складе не менше 10 тисяч гривень, тоді як мінімальна зарплата зросте до 3700 гривень. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, в бюджеті-2018 передбачено зростання мінімальної заробітної плати на 500 грн, тобто до 3700 гривень. Разом із



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Володимир Гройсман

В бюджеті-2018 передбачено зростання мінімальної заробітної плати на 500 грн, тобто до 3700 гривень, зазначив Гройсман

У 2018 році середня зарплата українців складе не менше 10 тисяч гривень, тоді як мінімальна зарплата зросте до 3700 гривень.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, в бюджеті-2018 передбачено зростання мінімальної заробітної плати на 500 грн, тобто до 3700 гривень.

Разом із тим, середня зарплатня в Україні має бути не менше 10 тисяч гривень.

«Наше головне завдання на наступний рік – довести середню заробітну плату у країні до не менше 10 тис. гривень. Тоді ми будемо повертати більш-менш нормальний темп збільшення середньої заробітної плати для найманих працівників», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вважає реальним підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 грн.

«За підсумками поліпшення інвестиційного клімату та надходжень до бюджету ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або трьох кварталів та прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 4 тис. 100 гривень», - сказав Порошенко на другому Всеукраїнському форумі об'єднаних громад в понеділок у Києві.

З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 грн.

З 1 грудня 2017 року підвищено до 1762 грн розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Раніше Порошенко похвалився, що при ньому доходи місцевих бюджетів зросли майже втричі.

Джерело: ICTV