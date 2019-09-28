Грузія стала основним покупцем українських волоських горіхів



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Україна залишається основним торговельним партнером

Грузія є активним споживачем волоського горіха. Однак місцеве виробництво не може забезпечити потреби ринку. Так, за останні три роки імпорт волоських горіхів до цієї країни зріс майже в 3 рази і склав $5,061 млн.

Про це повідомляє east-fruit.com.

Україна експортує найбільше горіха в Грузію – 93%, потім йдуть Узбекистан – 4,1%, Киргизстан –1,9%, Китай – 0,8% і ОАЕ – 0,2%.

За очікуваннями грузинських фермерів, протягом наступних декількох років ця картина може кардинально змінитися, і кількість горіха, виробленого країні, зможе забезпечити внутрішній попит.

За інформацією Міністерства захисту навколишнього середовища і сільського господарства Грузії, з 2015 р. в країні було посаджено 1 572,4 га садів мигдалю і волоського горіха, понад 60% з яких – волоський горіх.

А поки, згідно з офіційною статистикою, за останні три роки імпорт волоського горіха в країні збільшується, причому Україна залишається основним торговельним партнером в 2018 р., як і в 2016-2017 рр.

Нагадаємо, українські експортери активно використовують можливості безмитного експорту у межах тарифних квот ЄС. Цього року вже повністю вичерпано 9 квот.