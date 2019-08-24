Україна вже повністю використала 9 експортних квот до Євросоюзу



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Фото: AgroPortal.ua

Для низки видів українських товарів передбачено безмитні тарифні квоти ЄС

Українські експортери активно використовують можливості безмитного експорту у межах тарифних квот ЄС. Цього року вже повністю вичерпано 9 квот.

Про це повідомили у Мінекономрозвитку у відповідь на запит УНН.

«Українські експортери активно використовують можливості безмитного експорту в рамках тарифних квот. Станом на 22.08.2019 використовуються можливості безмитного експорту 31 із 40 тарифних квот. Вже повністю використано 9 тарифних квот на кукурудзу, мед, виноградний та яблучний соки, цукор, оброблені томати, оброблений крохмаль, пшеницю м’яку, пшеничне борошно та гранули, ячмінну крупу та борошно, вершкове масло та молочні пасти», – повідомили у відомстві.

При цьому, майже повністю використано квоту на продукти переробки солоду та крохмалю (99,9%).

«Також, використовуються тарифні квоти на ячмінь, ячмінне борошно та гранули (79,4%), м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці (основна 75% та додаткова 44,1%), крохмаль (65,9%), оброблену продукцію із зернових (62,9%), солод та пшеничну клейковину (59,1%), яйця та альбуміни (основна 55,9% та додаткова 38,4%), висівки, відходи та залишки (53,6%), продукцію з обробленого молока (31,8%), сухе молоко (29,4%), часник (26,7%), овес (18,0%), молоко, вершки, згущене молоко та йогурти (14,7%), оброблену продукцію із цукру (10,2%), етанол (5,1%), інші цукрові продукти (4,6%), харчові продукти (2,6%), оброблену продукцію з молочних вершків (1,9%), цукрові сиропи (0,2%)», – повідомили у Мінекономрозвитку.

Додамо, за даними МЕРТ, для низки видів українських товарів передбачено безмитні тарифні квоти ЄС у межах поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Нагадаємо, Мінсоцполітики підготувало свої пропозиції щодо оновлення споживчого кошика на основі звернень українців. Тому було запропоновано розширити перелік лікарських засобів, а також включити в набори мобільний телефон і послуги мобільного зв’язку.