Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, надали допомогу армії на 110 млн грн

Спецтехніка газорозподільних компаній допомагає ЗСУ

З перших днів війни газорозподільні компанії надають всю можливу допомогу Збройним силам України та підрозділам Територіальної оборони. За цей час газовики передали транспортних і матеріальних засобів та обладнання на суму 110 млн грн.

Ще з перших днів війни 133 одиниці автотранспорту з парку Операторів ГРМ передані в користування підрозділам ЗСУ та ТРО. Спецтехніка газорозподільних компаній допомагає ЗСУ в облаштуванні інженерних споруд в усіх регіонах присутності.

Найбільше коштів спрямовано на придбання та ремонт автомобільної техніки для військових. Придбано 11 спеціальних транспортних засобів: автобуси, вантажівки, позашляховики, екскаватор, а також пальне, шини та акумулятори для них. Ще 44 автомобілів захисників за цей час було відремонтовано.

Заводи з виробництва сучасного газового обладнання RGC Production на замовлення військових налагодили випуск десятків тисіч «їжаків», протишинних шипів та інших металоконструкцій для облаштування блокпостів, буржуйок та захисних решіток для бронемашин.

Для 1 300 співробітників газорозподільних компаній, які зараз служать в ЗСУ були придбані бронежилети, захисні плити, розгрузки, форма, одяг та взуття. А ще для бійців з передової газорозподільні компанії передали медикаменти та медичне обладнання на понад півмільйона гривень. Газовики також закуповують для військових квадрокоптери, планшети, оптичні приціли Delta Javelin та тепловізори.

Газорозподільні компанії продовжують підтримувати всім необхідним захисників України і передають на фронт засоби зв’язку, генератори, польові кухні, спецодяг, пальне, матеріали та інструменти для будівництва укріплень.

Бізнес підтримує українську армію джерело: РГК