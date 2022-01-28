РГК прогнозує широке споживання водню в Україні до кінця десятиліття

Для цього необхідні інвестиції у розмірі до 14 млрд євро

Директор української Регіональної газової компанії Олег Ніконоров заявив, що екологічно чистий водень зможе широко використовуватись в Україні через 7-10 років, переважно в рамках різноманітних виробничих кластерів, – повідомляють Elektrovesti.

В даний час РГК розробляє план, де будуть визначені основні вимоги щодо закачування водню до розподільчих газових мереж. Передбачається, що робота над документом завершиться у 2023 році.

«Після публікації плану ми матимемо ще сім років для отримання інвестицій та заміни трубопровідної інфраструктури, де це необхідно. На нашому шляху існує багато «але», однак ми розуміємо, що якщо є виробничий об'єкт, то ми можемо постачати водень споживачам, не змінюючи при цьому всю систему», – сказав Ніконоров.

Керівник водневого проекту Регіональної газової компанії Станіслав Казда оцінює сукупні необхідні інвестиції для проведення редизайну українських розподільних мереж під водень у розмірі 13-14 млрд євро.

РГК має намір, як практичний експеримент, запропонувати мешканцям двох сіл на 50-100 будинків користуватися газоводневою сумішшю в опалювальних та побутових цілях з 2023 року. За словами газовиків, 20% концентрація водню в суміші з природним газом поки є найбільш оптимальною сумішшю для нинішньої моделі газорозподільної системи України.