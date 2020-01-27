«Хмельницькгаз» попереджає: тепер за доставку газу треба сплачувати окремим рахунком новини компаній



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На газовому ринку завершено анбандлінг: продаж газу відділено від його доставки

У січні всі споживачі газу України та Хмельницької області зокрема отримають окремі рахунки: один за спожитий газ, другий – за послугу з його доставки. Адже наприкінці грудня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміни, які стосуються споживачів газу. Тож рішенням НКРЕКП у 2020 році з рахунків за газ вилучена плата за доставку газу.

Таким чином, завершено анбандлінг на газовому ринку. Продаж газу відділено від його доставки. Споживачі з січня отримуватимуть два різні рахунки: оплата за газ одній компанії, а за його доставку – іншій.

«Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта і залежить від використаного ним обсягу газу в минулому «газовому році». »Газовий рік» – це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Щомісячний платіж за доставку газу розраховується так: сума кубів газу, спожитого за «газовий рік», множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року. Рахунок відображається в Особистому кабінеті на сайті 104.ua у цілодобовому доступі, також його можна одразу оплатити онлайн», - інформує комерційний директор АТ «Хмельницькгаз» Олександр Надольний.

Окремі рахунки гарантують незалежність операторів ГРМ, адже – це запорука впровадження європейського ринку газу. Таким чином, нарешті виконано закон «Про ринок природного газу», який був прийнятий в 2015 році та вимоги Третього енергетичного пакету, згідно з якими доставка газу має бути відділена його продажу.

Згідно з рішенням НКРЕКП з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно для АТ «Хмельницькгаз» встановлено тариф у розмірі 1,04 грн. за 1 м куб. на місяць (з урахуванням ПДВ). Із 1 липня 2020 року - в розмірі 1,20 грн. за 1 м куб. на місяць (з урахуванням ПДВ).

Для прикладу: споживач із газовою плитою спожив з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року 200 кубометрів газу. Діючий тариф на розподіл для АТ «Хмельницькгаз» з 1 січня 2020 року складає 1,04 грн. за м куб. в місяць ( в т.ч. ПДВ). Розрахуємо щомісячну плату за доставку газу:

200 куб. м * 1,04 / 12 міс. = 17,33 грн. Отже, щомісячна плата за доставку блакитного палива для такого споживача складе 17,33 грн. на місяць, а з 1 липня 20,00 грн.

За бажання споживач може оплатити за доставку одним платежем – наперед, за кілька місяців. Таким чином, він зменшить свої витрати на комісії банків при проведенні платежів. Клієнти можуть платити за доставку одним платежем за квартал, півроку або навіть рік.

Якщо клієнт АТ «Хмельницькгаз» зекономив паливо та зменшив обсяги споживання газу, то вже в наступному році пропорційно цьому зменшується вартість доставки газу. Якщо у власника домоволодіння відсутня потреба в природному газі, а отже, і у послугах з його доставки і обслуговуванні мереж, то споживач має право звернутись до АТ «Хмельницькгаз» для від’єднання від газової мережі.

Нагадаємо, що в грудні 2019 року НКРЕКП вперше за останні 5 років переглянула тариф на розподіл газу для АТ «Хмельницькгаз».