Акція «дешеве тепло» закінчилася. Рахунки за комуналку помітно збільшаться



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Фахівці пояснюють майбутнє підвищення тарифів подорожчанням газу

Для українців, що мають в будинках централізоване опалення, є дві новини і обидві погані. Перша – рахунки за опалення в січні нинішнього року виявляться набагато вищими за грудневі, оскільки ціна газу знову збільшилася. Друга – обіцяного перерахунку платіжок на тепло за листопад і жовтень не буде. Чому так сталося і чому в результаті розрекламована «акція» Кабміну щодо здешевлення платіжок на опалення виявилася «одноразовою», розібрався сайт «Сьогодні».

Про що говорить арифметика

Почнемо з цифр. У грудні 2019 року прем’єр Олексій Гончарук, офіційно озвучив ціну газу на грудень для комунальних структур, що забезпечують централізоване опалення, – 5132 грн за 1000 куб. м, або 5,13 грн/куб. м. Це, за його словами, було на 30,5% нижче, ніж у грудні 2018 року, тоді газ коштував 7482 грн за 1000 куб. м, або 7,48 грн/куб. м. А значить, тепло зараз має коштувати дешевше, ніж рік тому, все логічно. Знизити вартість дозволило прийнята в грудні постанова Кабміну.

Прем’єр назвав ще одну цифру – у вартості централізованого опалення ціна газу становить в середньому по країні 75%. Тому нескладний розрахунок показує: опалення в грудні мало б подешевшати в середньому на 23%.

А от в січні, за інформацією Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), ціна газу підвищилася до 6,91 грн/куб. м без вартості транспортування. У різних регіонах, за даними НКРЕКУ, тариф на доставку газу «до конфорки» становить від 34 коп./куб. м в Києві, де він найнижчий, до 1,3 грн/куб. м в обласному центрі Миколаєві, де він найвищий.

Тобто в столиці кубометр газу з січня 2020 року коштує 7,25 грн, або на 23 коп. менше, ніж рік тому, а в «місті корабелів» – 8,25 грн, або на 77 коп. більше минулорічної ціни. Висновок напрошується сам: для киян ціна гігакалорії в січні 2020 року виявиться вищою, ніж в грудні 2019-го, але трохи нижчою (близько 2%), ніж рік тому, а для миколаївців опалення з січня також подорожчає і коштуватиме більше, ніж роком раніше (приблизно на 7,5%).

Експерти: тепло подорожчає

Наші розрахунки підтвердили і експерти енергоринку. Так енергоексперт Валентин Землянський прогнозує, що середня по Україні ціна газу з урахуванням доставки складе близько 7,5 грн/куб. м. Тому в більшості регіонів тарифи або повернуться до колишніх, або виявляться навіть вищими, ніж були. Також Землянський нагадав, що з 24 грудня 2019 НКРЕКУ змінила механізм визначення ціни на газ, виділивши окремо оплату послуг з його доставки.

«З 1 січня 2020 року діють дві ціни від «Нафтогазу»: гарантована (квартальна) та місячна, – пояснив експерт. – Гарантована ціна зафіксована на рівні 6,91 грн за м 3 (з ПДВ, але без вартості доставки) і діє до кінця квітня 2020 року. Місячну ціну «Нафтогаз» встановлює щомісяця, в січні вона збігається з гарантованою, але в подальшому може бути як вищою, так і нижчю. Споживач може вибирати – або платити гарантовану ціну, або реальну. Також з січня всі споживачі отримають окремі рахунки: один за газ, другий – за його доставку», – зазначає експерт.

Від того, яку ціну газу – гарантовану чи поточну – виберуть підприємства-постачальники теплової енергії, буде залежати щомісячна ціна опалення для споживачів. Якщо постачальник вибере поточну ціну, і при цьому газ в лютому, березні або квітні значно подешевшає, то тарифи за опалення після січня знову можуть опуститися. А якщо газ до кінця зими подорожчає, то навпаки. Мери міст вже готують співгромадян до того, що в січні платіжки знову «поважчають».

Чому не варто чекати перерахунку за жовтень і листопад

Також, за словами експертів, не варто очікувати, що будуть перераховані і зменшені суми в платіжках за опалення в жовтні і листопаді, коли газ також був дешевим. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко роз’яснив нам, чому виконати обіцянку Кабміну перерахувати платіжки заднім числом не вийде технічно.

«Зробити це не дозволяє ні законодавство, ні фінанси, оскільки всі «зайві» гроші з рахунків комуненерго йдуть на погашення їхніх боргів перед «Нафтогазом» за спожитий раніше газ, – роз’яснив Охрименко. – Можливо, десь боргів немає, але навряд чи постачальники послуг добровільно, без «підказок» зверху зроблять перерахунок».

Тарифи на опалення за грудень: рекорди і антирекорди

Як показав далеко не повний моніторинг сайту «Сьогодні», у багатьох містах влада підтримала рекомендацію уряду і ціни на опалення знизили від 10% до 26%, тобто іноді навіть більше, ніж підрахували в Кабміні.

У рекордсменах по здешевленню – Кропивницький, де серед усіх облцентрів тарифи на опалення були найвищі – 45 грн за кв. м. Тепер вони 32-38 грн в залежності від постачальника. Тобто максимальне зниження склало 26%. У Запоріжжі опалення подешевшало на 25%, в Кременчуці – на 24%, Харкові та області – на 19-20%, на батьківщині президента Володимира Зеленського – в Кривому Розі – теж на 20%.

Серед інших облцентрів – у Житомирі опалення стало дешевшим на 18%, а в Одесі «прайси» не змінилися. Бо, за заявою місцевих комунальників, тарифи на опалення в місті і так нижчі за собівартість.

На Донбасі здешевлення менше рекомендованого: у Вугледарі – на 16%, в Краматорську і Бахмуті – на 12%, в Покровську всього на 10%.

Символічно знизилися тарифи увідомому на всю Україну райцентрі Сміла на Черкащині, де жителі протестували проти високої плати за тепло. Як повідомили нам в місцевому теплокомуненерго, гігакалорія натепер коштує 2321 грн, або в перерахунку – тариф близько 50 грн/кв. м. Це всього на 1% менше, ніж було в листопаді.

Найгірше з тарифами в невеличких містах – навіть після зниження вони є надвисокими через велику собівартість. Антирекордсменом щодо тарифів на тепло виявилася Каховка Херсонської області. Там знижений в грудні минулого року на 16% тариф на опалення склав... 62,39 грн/кв. м. А з січня нинішнього року може бути повернення до старих розцінок через подорожчання газу, тобто до 74 (!) грн/кв. м. Це, до речі, в 2,5 рази дорожче, ніж у Києві. Місцева влада пояснює дорожнечу просто: потужності котелень розраховані на 36 тис. споживачів, а обслуговується всього 1600, інші перейшли на індивідуальне опалення, так набагато вигідніше. Решта з централізованим опаленням змушені платити за всіх.

У столиці тепло подешевшало на 22%, але не скрізь. Справа в тому, що в Києві два постачальники тепла, один з яких – «Єврореконструкція» – використовує не газ, а вугілля.

«Для нас із здешевленням газу нічого не змінилося, тому немає підстав для перегляду тарифів», – пояснили нам на «гарячій лінії» постачальника послуг.

Люди очікували більшого

Жителі міст, де тарифи стали нижчмие, задоволені, що хоч трохи можуть заощадити, але кажуть, що очікували більшого.

«У нас квартира 81 кв. м, в грудні знижка за опалення склала 550 грн, це дійсно майже 25%, але все одно треба заплатити понад 1700 грн, це накладно, – розповіла нам мешканка Запоріжжя Аделіна Полубоярова. – Я недавно втратила роботу, якщо знову подорожчає, не знаю, як і бути, оскільки субсидія нам не передбачена. Можливо, станемо збирати борги і поступово розрахуємося вже після закінчення отопсезону».

Такі ж проблеми і у мешканки Кременчука, 58-річної Лариси Руденко. Вона підтвердила, що опалення подешевшало з 50,75 грн до 37,64 грн за 1 кв. м (-26%), але платити все одно доводиться багато.

«Квартира у нас 72 кв. м, нарахували за опалення за грудень 3638 грн, але зробили знижку 800 грн «в зв’язку із здешевленням газу», вийшло до оплати 2838 грн, – підрахувала Руденко. – З іншими компослугами виходить майже 4000 грн, субсидія нам не передбачена, оскільки ми «багаті». Будемо економити на продуктах».

Найбільше незадоволені кияни, яких знижка на тепло не торкнулася.

«У мого однокласника 30-метрова квартира на Печерську, у мене така ж, але на Лівому березі – на Дарниці. Йому прийшов рахунок за опалення на 424 грн (-22%), майже на 100 грн менше, ніж було. А мені – на 730 грн, як і раніше. Бо у нас «Єврореконструкція», яка використовує вугілля, а не газ, це нібито дешевше. Але насправді виходить навпаки», – обурюється пенсіонер Анатолій Муськін.

Аналогічна ситуація в Чернігові (Чернігівська ТЕЦ працює на вугіллі, а не на газі), Сумах, Черкасах. Там теж опалення не подешевшало. У невеликих містах типу райцентру Сміла тарифи або не зменшилися, або знизилися символічно. Тобто про масове здешевлення опалення, нехай навіть «одноразове», годі й говорити.