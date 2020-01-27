Україна знизила запаси газу в підземних сховищах більше ніж на 20%



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Зазначені запаси у 17,2 млрд куб. м газу більші на 48%, або на 5,6 млрд куб. м, порівняно із запасами на аналогічну дату 2019 року (11,641 млрд куб. м)

Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 25 січня на 20,9%, або на 4 544 млн куб. м, до 17,241 млрд куб. м газу з початку сезону відбору газу, що стартував 2 листопада 2019 року. Про це свідчать оперативні дані державної компанії ТОВ «Оператор газотранспортної системи (ГТС) України».

При цьому зазначені запаси газу більші на 48%, або на 5,6 млрд куб. м, порівняно із запасами на аналогічну дату 2019 року (11,641 млрд куб. м).

Нагадаємо, 2 листопада Україна припинила закачування і почала відбір природного газу з підземних сховищ.

Станом на 2 листопада 2019 року запаси газу в ПСГ становили 21,785 млрд куб. м, таким чином, з початку сезону закачування, що стартував 5 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ збільшилися в 2,5 разу, або на 13,040 млрд куб. м.

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зазначає, що запаси в ПСГ перед опалювальним сезоном 2019/2020 досягли максимального значення за останні дев’ять років.

Україна закінчила минулий сезон відбору 4 квітня 2019 року із запасами 8 745 млн куб. м газу.