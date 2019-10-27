Хто скільки заробляє в Україні? Підсумки третього кварталу



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Єдина галузь, де зарплати не змінюються вже півроку – виробництво

Аналітики ринку праці підбили підсумки липня-вересня 2019 року

Аналітики ринку праці повідомили, що у липні-вересні зарплати у робітничій галузі впали на 17% у порівнянні з попереднім кварталом.

Такі дані дослідження експертів OLX Робота.

Зазначається, що це не найбільший спад: у сфері домашнього персоналу він сягнув аж 44%.

Наразі безробітним, які б хотіли працювати в якості домашнього персоналу, у середньому пропонують 5 500 грн, але на Київщині пропозиція зарплати удвічі більша – 12 500 гривень.



«Єдина галузь, де зарплати не змінюються вже півроку – виробництво. Працівникам готові платити в середньому 10 000 гривень на місяць», – зазначають аналітики.



Фахівці стверджують, що зменшилися зарплати і в охоронців та у працівників барів і ресторанів. Їм роботодавці пропонували на 22% менше в порівнянні з попереднім кварталом.



А барменам були готові платити на чверть більше, ніж охоронцям. У них місячний оклад може бути 5 800 грн., а у барменів – 7 100 грн.



Найбільшу середню зарплату пропонують будівельникам – 12 300 грн., а в Закарпатській області їхній заробіток сягає 20 000 грн. Працівникам транспортної сфери у Київській області пропонують 17 000 грн. Для порівняння, в Україні середній рівень зарплат у логістиці – 11 200 грн.



Кого шукають роботодавці?



Загалом у III кварталі роботодавці розмістили 68 000 вакансій на платформі OLX Робота.

Найбільшим попитом користуються, як і раніше, представники торгової сфери – 27% всіх пропозицій.

На другому місці за популярністю спеціалісти з логістики – 17%.

Аналітика «OLX Робота» показала: за період з липня до вересня продавців шукали 7 400 разів із середнім доходом приблизно 7 500 грн. Водіїв та кухарів шукали менше: 5 200 та 3 300 вакансій відповідно. Проте зарплати вже вищі, першим готові платити 15 000 грн./місяць, а за роботу на кухні – в середньому 10 000 грн. У рейтингу затребуваних працівників найбільші оклади пропонують плиточнику, штукатуру та муляру – 20 000 грн./місяць.



Найскладніше влаштуватися агроспеціалістам, їх шукають найменше.