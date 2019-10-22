Працювати віддалено – шкідливо для здоров’я – дослідження



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Фахівці вважають, що дуже шкідливо змішують особисте життя, включаючи домашні справи, з роботою

Ті, хто працюють віддалено частіше офісних працівників страждають безсонням, нервуються і перепрацьовують - ООН

Міжнародна організація праці ООН провела масштабну аналітичну роботу, дослідивши інформацію з 15 країн. У дослідженнях брали участь співробітники, які працюють повністю віддалено, ті, хто іноді заглядає в офіс і люди з повною зайнятістю.

Виявилося, що всіх людей, які не входять до групи працюючих постійно в офісі, турбувало безсоння.

Рівень стресу спостерігався у представників усіх груп, але виявилося, що серед офісних працівників-це кожен четвертий, а серед тих, хто працює віддалено (навіть частково) – це майже половина (понад 40%). Схожі показники були і з безсонням.

Розлад сну і постійний стрес особливо сильно впливає на роботу серцево-судинної системи, функцію головного мозку і обмін речовин.

Фахівці вважають, що дуже шкідливо змішують особисте життя, включаючи домашні справи, з роботою.

Один з авторів дослідження Джон Мессенджер пояснює, що для здоров’я найкорисніше два дні на тиждень працювати вдома, решту часу проводити в офісі або сидіти в кафе.