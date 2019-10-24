У найбільшому банку Польщі вирішили порахувати усмішки персоналу



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Експеримент банку полягає у вивченні впливу усмішок працівників на якість обслуговування клієнтів

У приміщеннях банку вмонтували спеціальне обладнання, яке рахує кількість усмішок працівників банку під час обслуговування клієнтів

Найбільший банк Польщі PKO BP у декількох відділеннях запровадив пілотний проєкт Quantum CX, який полягає у вивченні впливу усмішок працівників на якість обслуговування клієнтів.

Про це інформує Gazeta.pl.

Зазначається, що у приміщеннях банку вмонтували спеціальне обладнання, яке рахує кількість усмішок працівників банку під час обслуговування клієнтів.

Як підкреслили у фінансовій установі, участь у проєкті є добровільною і за відсутність усмішок працівників не карають. Тим більше, кожен з них може будь-якої миті відмовитися від цього експерименту.

Утім, іншу думку з цього приводу має речник громадянських прав Польщі Адам Боднар. На переконання омбудсмена, цей проєкт порушує право працівника на приватність, а також зачіпає гідність людини.

Боднар попросив Головну інспекцію праці Польщі з'ясувати, чи не суперечить такий моніторинг законодавству країни та Європейській конвенції з прав людини.