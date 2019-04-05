Ілон Маск за дві хвилини втратив $1,1 млрд



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Ілон Маск напередодні відзвітував про рекордні скорочення поставок Tesla в першому кварталі

Маск втратив велику суму через падіння акцій Tesla

Власник американської компанії SpaceX і головний виробник електромобілів Tesla Ілон Маск за перші дві хвилини торгів на Nasdaq втратив $1,1 млрд, після того, як акції Tesla впали на 11%.

Як повідомляє Capital, відповідно до індексу, падіння акцій Tesla привело до того, що статки Маска через дві хвилини після початку торгів у 9:32 по нью-йоркському часу скоротилися більше ніж на $1 млрд, до $22,3 млрд.

Виробник електромобілів відзвітував напередодні про рекордні скорочення поставок Tesla в першому кварталі.

Протягом дня ситуація трохи поліпшилася, але Маск продовжує втрачати кошти. Станом на 19:50 4 квітня по Києву акції Tesla падають в ціні більше ніж на 8% порівняно із закриттям попередньої торгової сесії.

До слова, Tesla подарує два електрокари блогеру, який заробив для компанії $12 млн.