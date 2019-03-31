Tesla подарує два електрокари блогеру, який заробив для компанії $12 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саллінс розповідав про електрокари Tesla та влаштовував конкурси

Американський YouTube-блогер Бен Саллінс допоміг компанії Ілона Маска Tesla продати понад 100 автомобілів на суму у понад 12 мільйонів доларів: на знак подяки Tesla подарує йому два спортивних електрокара Tesla Roadster, які вийдуть у 2020 році.

Про це повідомляє CNBC.

Два роки тому 36-річний Саллінс звільнився з компанії, де працював на посаді спеціаліста з обробки даних і створив свій власний YouTube-канал, який називається Teslanomics. На каналі Саллінс розповідав про електрокари Tesla та влаштовував конкурси.

Щонайменше 100 людей, які дивилися відео блогера скористалися його реферальним кодом для придбання автомобілів зі знижкою. Блогер залучив клієнтів, які принесли понад 12 мільйонів для компанії Маска, пишне CNBC.

Саллінс став одним з найуспішніших учасників реферальної програми Tesla, при цьому не будучи пов'язаним з жодною компанією. За умовами програми, блогер виграв два безкоштовних електрокара Tesla Roadster, які з'являться на ринку не раніше 2020-го.

Він розповів, що планує вирушити на одному з автомобілів у подорож по узбережжю Каліфорнії з дружиною.

«Моя дружина запитала мене на днях: «Навіщо ти це робиш?». Я відповів, що я міг би просто робити онлайн-курси і у фінансовому плані це було б набагато вигідніше. Але справа не в грошах, я роблю те, що подобається. Я можу ходити на веселі заходи і робити божевільні речі», — розповідає Саллінс.