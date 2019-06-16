Індія підвищує мита на американські товари
Індія розраховує отримати від нових мит близько 220 мільйонів доларів
Індія вводить підвищені мита на певні товари із США. Про це в суботу повідомило видання The Economic Times з посиланням на документ міністерства фінансів Індії.
Зокрема, Нью-Делі має намір обкласти підвищеними митами деякі сорти яблук, мигдаль, нут, сочевицю, волоські горіхи, а також дещо з інших видів сільськогосподарської продукції.
У цілому країна розраховує отримати від введення цих заходів близько 220 мільйонів доларів. Ця сума фактично компенсує збитки, які Індія зазнає від введення США додаткових мит на індійські товари.
Нагадаємо, в червні минулого року влада Індії повідомила про намір підвищити мита на ряд американських товарів у відповідь на аналогічні дії Вашингтона. Поки йшли переговори з США, рішення відкладалося.
У березні 2018 року Вашингтон ввів мита на сталь (25%) і алюміній (10%), що ввозяться в США. Індія, яка посідає друге місце у світі з виробництва сталі, розкритикувала цю ініціативу.
До слова, торговельний конфлікт між США та Китаєм, що запроваджують нові мита та тарифи на імпорт товарів, може знизити світовий ВВП у 2020 році на 0,5% або $455 мільярдів.
Джерело: Кореспондент.net