Торговельна війна між США та Китаєм коштуватиме світу $455 мільярдів — МВФ



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Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підняти мита на китайський імпорт та відмовився продовжувати торговельні переговори

Торговельна війна наразі є найбільшим ризиком розвитку світової економіки, - Лагард

Торговельний конфлікт між США та Китаєм, що запроваджують нові мита та тарифи на імпорт товарів, може знизити світовий ВВП у 2020 році на 0,5% або $455 мільярдів.

Про це повідомила голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час саміту G20 у Японії, повідомляє пресслужба МВФ.

«Принципова загроза надходить від торговельного конфлікту. За підрахунками МВФ, мита США та Китаю, включаючи ті, які запровадили у 2018 році, можуть знизити рівень світового ВВП на 0,5% у 2020 році або на 455 мільярдів доларів — це стане суттєвим ударом для відновлення економічної активності», — повідомила Лагард.

За її словами, торговельна війна наразі є найбільшим ризиком розвитку світової економіки. Другим найбільшим ризиком, за її словами, є низькі відсоткові ставки за державним боргом, що сприяють наростанню обсягів заборгованості у розвинених країнах та роблять країни, які розвиваються, дуже чутливими до несподіваних змін відсоткових ставок.

Нагадаємо, що раніше у Bloomberg підрахували, що торговельна війна Трампа може призвести до збитків світовій економіці у розмірі 600 мільярдів доларів до 2021 року.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підняти мита на китайський імпорт та відмовився продовжувати торговельні переговори.

11 травня Трамп доручив запровадити мита на всі товари, що постачаються до США з Китаю.

Нагадаємо, 10 травня поточного року набули чинності нові мита США на китайський імпорт, сумарна вартість якого складає 200 мільярдів доларів на рік. Адміністрація президента США Дональда Трампа збільшила розмір мит на ці товари більш ніж у 2 рази — до 25%.

Зазначимо, що торговельні відносини між США та Китаєм погіршились на початку 2018 року, коли США запровадили низку нових мит: спершу на імпорт сталі та алюмінію з усього світу, а потім на визначені категорії китайської продукції, що ввозиться до США. За останніми даними, загальна вартість китайського імпорту, проти якої адміністрація Трампа запровадила мита, складає 250 мільярдів доларів на рік.

Торговельна війна минулого року мала негативні наслідки для фондових ринків світу. Зокрема, протягом 2018 року китайські компанії втратили близько 2,4 трильйона доларів, також збитків зазнавали американські компанії Apple, Ford та інші. Крім цього, у Китаї зафіксували найнижчий рівень економічного зростання за останні 28 років.