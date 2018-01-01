ЄС допоможе модернізувати інфраструктуру на кордоні між Україною та Молдовою

Основна мета проекту – підвищити ефективність контролю за пересуванням товарів на кордоні і створення більшого комфорту для людей

Європейський союз виділить 4,7 мільйона євро на імплементацію проекту з модернізації інфраструктури спільних контрольно-пропускних пунктів на молдовсько-українському кордоні. Проект, який був представлений у вівторок, 6 лютого, в Кишиневі, буде реалізований за сприяння Міжнародної організації з міграції та Місією ЄС з прикордонної допомоги Молдові



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Кордон між Україною та Молдовою

Основна мета проекту – підвищити ефективність контролю за пересуванням товарів на кордоні і створення більшого комфорту для людей

Європейський союз виділить 4,7 мільйона євро на імплементацію проекту з модернізації інфраструктури спільних контрольно-пропускних пунктів на молдовсько-українському кордоні.

Проект, який був представлений у вівторок, 6 лютого, в Кишиневі, буде реалізований за сприяння Міжнародної організації з міграції та Місією ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).

«Модернізація інфраструктури спільних КПП «Джурджулешти-Рені» і «Кучургани-Первомайськ» дозволить підвищити ефективність контролю на кордоні. Спільні КПП на молдавсько-українському кордоні – один з найбільш ефективних механізмів забезпечення безпеки кордонів і впорядкування транспортного потоку на кордоні. Скоротяться також витрати на утримання в належному стані спільних контрольно-пропускних пунктів», - зазначив на представленні проекту глава Митної служби Молдови Віталія Врабіе.

Представник делегації Євросоюзу в Молдові Марко Геммер заявив, що бенефіціарами цього проекту стають виключно молдавські та українські громадяни.

«Основна мета проекту – підвищити ефективність контролю за пересуванням товарів на кордоні і створення більшого комфорту для людей, які будуть перетинати кордон. Крім цього, ми вважаємо, що реалізація проекту сприятиме зменшенню рівня корупції на пропускних пунктах. Зазнає зміни не тільки сама процедура перетину кордону, у відповідності зі стандартами ЄС, але і технічне оснащення таких КПП сучасною технікою, що дозволить оперативно обмінюватися інформацією щодо транспортних засобів та їх власників», - підкреслив представник адміністрації Прикордонної служби та Управління міжнародного співробітництва України Вадим Івко.

Проект буде реалізовано впродовж наступних 28 місяців. Відзначимо, що це другий проект з модернізації прикордонної інфраструктури. Перший передбачає модернізацію інфраструктури на контрольно-прикордонному пункті «Паланка-Маяки-Удобне». Він також реалізується при фінансовому сприянні ЄС і уряду Молдови.

Нагадаємо, Євросоюз розпочав нову прикордонну операцію у Середземному морі.

Джерело: Укрінформ