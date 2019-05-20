Єврокомісар закликав українську владу запустити ринок електроенергії з 1 липня



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На цьому тижні в Україну прибуває місія МВФ і Європейського союзу для обговорення питань економіки, - європейський чиновник

Шефчович збирається найближчим часом обговорити питання запуску ринку електроенергії з новим президентом України

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович заявив, що першочерговими завданнями для нової української влади стане реалізація реформ у сфері економіки і енергетики, і зокрема, якнайшвидша лібералізація ринку електричної енергії. Про це він сказав під час брифінгу, присвяченому інавгурації нового президента України, повідомляє «Апостроф».

«Надзвичайно важливо завершити всі необхідні дії, спрямовані на те, щоб з 1 липня запрацював лібералізований ринок електроенергії», - підкреслив європейський чиновник.

Шефчович також зазначив, що збирається найближчим часом обговорити ці питання з новим президентом України.

«Я вже мав можливість обговорити ці питання з прем'єр-міністром, з українською владою, і трохи пізніше буду мати можливість говорити на цю тему з його високоповажністю президентом України», - підкреслив чиновник.

Він додав, що від того, наскільки успішно Україні вдасться впровадити економічні реформи і реформи в сфері енергетики, буде залежати, чи отримає вона черговий транш макрофінансової допомоги від західних партнерів.