Введення ринку електроенергії вигідно для споживачів – «Енергоатом»



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Україна зобов'язана ввести ринок електроенергії з початку липня

Введення ринку для споживачів розширить конкуренцію і дозволить отримати в перспективі більш низьку ціну, - експерт

Генеральний директор відокремленого підприємства «Енергоатом-Трейдинг» Сергій Бєдін вважає, що введення ринку електроенергії вигідно для споживача. Про це він сказав в інтерв'ю програмі «Перша Шпальта».

«Введення ринку для споживачів дасть можливість вибору собі постачальника електричної енергії на вільній основі. Не треба бути прив'язаним до якогось обленерго, які до цього постачали електричну енергію», - розповів Бєдін.

Це, на його думку, розширить конкуренцію і дозволить отримати в перспективі більш низьку ціну.

Бєдін зазначає, що Україна зобов'язана ввести ринок електроенергії з початку липня, оскільки це дозволить виконати зобов'язання взяті на себе перед Євросоюзом і створити кращі умови для споживачів.

За його словами з 1 січня 2019 року був введений сегмент роздрібного ринку електричної енергії. В даний час всі споживачі мають можливість вибрати собі постачальника електроенергії. «Але, на жаль, постачальники електроенергії не можуть вибрати собі продавця електроенергії для подальшої її поставки споживачам», - зазначає Бєдін.

У разі введення повномасштабного ринку з 1 липня, за його словами, всі постачальники будуть мати можливість укласти довгострокові контракти з виробниками електричної енергії.

«З 1 липня всі учасники ринку нарешті зможуть працювати на конкурентних засадах на ринку електричної енергії і продавати свою електричну енергію згідно зі своїми ціновими заявками», - розповів генеральний директор відокремленого підприємства «Енергоатом-Трейдинг».