Переваги енергореформи відчують споживачі, – політолог Кушнір



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Політолог Світлана Кушнір

З 1 липня крупні гравці - «Енергоатом», ДТЕК, «Укргідроенерго», «Центренерго» – вийдуть на ринок і будуть конкурувати між собою ціною

В результаті реалізації реформи ринку електроенергії підвищиться конкуренцію, вигоду від цього отримають споживачі. Про це заявила в ефірі телеканалу NewsONE політолог Світлана Кушнір.

«У нас з 1 січня запрацював роздрібний ринок електричної енергії. А 1 липня – законодавчо встановлений день, коли почне в повній мірі працювати оптовий ринок електроенергії. Що це означає для споживачів? Це означає, що крупні гравці - «Енергоатом», ДТЕК, «Укргідроенерго», «Центренерго» – вийдуть на ринок і будуть конкурувати між собою. Чим конкурувати? Ціною. Тому центральною фігурою на ринку будуть не генеруючі компанії, а буде якраз споживач. Якщо генкомпанії будуть намагатися поставити вищу ціну, то у програші якраз будуть саме ті компанії, які це зроблять. Тому що в разі, коли вони підвищать ціну, то залишаться без споживачів електроенергії. Споживач буде вибирати за ціною. Зрозуміло, що ціна найнижча для споживача є найкращою» - повідомила Кушнір.

Нагадаємо, з 1 липня набуває чинності Закон «Про ринок електричної енергії», згідно якого розпочнеться другий етап реформи енергосектору. На другому етапі реформи запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість послуг. Закон України «Про ринок електричної енергії» спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакету. Реалізація передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі.