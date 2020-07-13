Європейська ціна: Герус підтвердив використання «Роттердам+» для «Центренерго»



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За словами Геруса, продаж вугілля за європейськими цінами означає й те, що зарплати українських шахтарів мають бути підвищені до європейського рівня

10 липня «Центренерго» підписало контракт на постачання вугілля на свої теплоелектростанції за формулою «Роттердам+»

Народний депутат, голова Комітету енергетики та ЖКГ Андрій Герус визнав використання європейської формули Роттердам+ для Центренерго, за якої держкомпанія отримуватиме вугілля за низькою ціною.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на каналі «Україна».

«Підписаний контракт «Центренерго» і «Добропіллявугілля». Ціна там абсолютно європейська», - сказав Герус.

За його словами, продаж вугілля за європейськими цінами означає й те, що зарплати українських шахтарів мають бути підвищені до європейського рівня.

«Я буду на вашій стороні і готовий з політичної точки зору якраз впливати на те, щоб ви теж отримували європейську зарплату», - додав нардеп.

Як повідомлялося, на початку травня під час наради в Мінекоенерго в. о. міністра Ольга Буславець розкритикувала «Центренерго» за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями й початок закупівель природного газу у компанії «Юнайтед Енерджі», близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої «поправки Геруса» за відкриття прямих поставок з РФ.

17 червня поточного року Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві струму на українських ТЕС, зокрема компанії Центренерго. Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що компанія буде активно закуповувати українське вугілля.

10 липня «Центренерго» підписало контракт на постачання вугілля на свої теплоелектростанції за формулою «Роттердам+». За формулою, ціна вугілля для Центренерго стає на 20% дешевшою за ціну державного вугілля та на 10% нижче ціни газу.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019-го з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Член комітету ВР по енергетиці та ЖКГ Михайло Волинець стверджував, що завдяки дії формули «Роттердам+» шахтарі додатково отримали 10 мільярдів гривень.