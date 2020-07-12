Мовний омбудсмен чекає від уряду затвердження програми розвитку мови
Програма розвитку мови – один із ключових документів, вважає Тарас Кремінь
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь очікує затвердження Кабміном програми розвитку української мови.
Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Треба, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, опанування української мови. Я вважаю, що це один із ключових документів. Це той документ, який дасть інструментарій, в який спосіб можна буде проводити і роботу з популяризації, і з пояснення основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження», – сказав мовний омбудсмен.
Кремінь додав, що офіс Уповноваженого з захисту державної мови перебуває в структурі Кабміну України, і тому він сподівається на підтримку уряду.
Нагадаємо, 8 липня Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови Тараса Кременя, який є один із співавторів закону про мову.
Як відомо, 7 липня Конституційний суд почав розгляд подання щодо скасування закону про мову.
До слова, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що другою мовою в Україні має бути англійська.