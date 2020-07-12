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    Наука та освіта

    Мовний омбудсмен чекає від уряду затвердження програми розвитку мови

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    Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь&nbsp; - Мовний омбудсмен чекає від уряду затвердження програми розвитку мови
    Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь 

    Програма розвитку мови – один із ключових документів, вважає Тарас Кремінь

    Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь очікує затвердження Кабміном програми розвитку української мови.

    Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    «Треба, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, опанування української мови. Я вважаю, що це один із ключових документів. Це той документ, який дасть інструментарій, в який спосіб можна буде проводити і роботу з популяризації, і з пояснення основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження», – сказав мовний омбудсмен.

    Кремінь додав, що офіс Уповноваженого з захисту державної мови перебуває в структурі Кабміну України, і тому він сподівається на підтримку уряду.

    Нагадаємо, 8 липня Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови Тараса Кременя, який є один із співавторів закону про мову.

    Як відомо, 7 липня Конституційний суд почав розгляд подання щодо скасування закону про мову.

    До слова, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що другою мовою в Україні має бути англійська.

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