Міжнародні резерви України зросли на понад 3 млрд доларів, – Шмигаль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Це найвищий рівень резервів за останні 8 років» – Шмигаль

Наразі міжнародні резерви становлять понад 28,5 млрд доларів

Міжнародні резерви України у червні зросли на понад 3 млрд доларів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

«Міжнародні резерви України у червні зросли на понад 3 млрд доларів. Тепер вони становлять понад 28,5 млрд доларів. Це найвищий рівень резервів за останні 8 років. Зараз поточні резерви покривають майже 5 місяців імпорту, а це один із ключових факторів макрофінансової стабільності», – написав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також розповів щодо доступних кредитів для українського бізнесу.

«Кількість заявок за програмою доступних кредитів «5-7-9%» перетнула позначку у 8 млрд грн. Український бізнес зрозумів, що Урядова програма «5-7-9%» – це не щось недосяжне, а це інструмент для розвитку власної справи. Через 16 банків уже видано кредитів на 1,1 млрд грн. Більш ніж половина всіх виданих кредитів – це кошти на інвестиційні потреби. Це означає, що підприємці бачать можливості, вірять у відновлення економіки та вкладають кошти у розвиток. Саме цього ми й хотіли, запускаючи оновлену програму», – написав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Читайте також: