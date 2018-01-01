Європейські енергоексперти нададуть об'єктивну оцінку НКРЕКП — екс-заступник міністра

У міністерстві високо оцінюють фаховий рівень працівників Європейського співтовариства

У рамках проведеного аудиту, Європейське енергоспівтовариство зможе показати реальну картину роботи НКРЕКП, після чого його результати важливо обговорити енергетичними експертами в Україні. Про це заявив екс-заступник міністра енергетики України, президент українського національного комітету CIGRE Олександр Светелик. «У Європейському



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У міністерстві високо оцінюють фаховий рівень працівників Європейського співтовариства

У рамках проведеного аудиту, Європейське енергоспівтовариство зможе показати реальну картину роботи НКРЕКП, після чого його результати важливо обговорити енергетичними експертами в Україні. Про це заявив екс-заступник міністра енергетики України, президент українського національного комітету CIGRE Олександр Светелик.

«У Європейському співтоваристві фахівці хороші і, як правило, працюють відкрито. Я думаю, що вони нададуть реальну картину», - зазначив він.

Крім того, за словами екс-заступника міністра енергетики, результати аудиту необхідно обговорити за участю українських енергетичних експертів. «Я думаю, що Комісія не буде проти того, щоб ще якісь експерти переглянули результати аудиту. Це зайвим не буде, і секретів там ніяких немає. Комісія завжди засідання проводить відкрито, тому в принципі всі рішення, які вона ухвалює, можна відстежити», - сказав Олександр Светелик.

Нагадаємо, 17 серпня співробітники НАБУ провели обшуки в приміщеннях Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг в рамках кримінального провадження про змови в інтересах генкомпаній при затвердженні формули Роттердам+.

Голова НКРЕКУ всі звинувачення НАБУ спростовує. Зі свого боку, Регулятор звернувся до Секретаріату Європейської енергетичної спільноти з проханням провести незалежний аналіз його діяльності.

Раніше повідомлялося, що завершення аудиту діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, який проводить Секретаріат Енергетичного співтовариства, попередньо очікується у березні 2018 року.