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    Завершення аудиту діяльності НКРЕКП очікується в березні

    Аудит Енергетичного співтовариства дозволить реально оцінити роботу НКРЕКП
    Завершення аудиту діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), який проводить Секретаріат Енергетичного співтовариства, попередньо очікується у березні 2018 року. Про це РБК-Україна повідомив голова НКРЕКП Дмитро Вовк. «Очікуємо (завершення. - Ред.) орієнтовно у березні.
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    Аудит Енергетичного співтовариства дозволить реально оцінити роботу НКРЕКП

    Завершення аудиту діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), який проводить Секретаріат Енергетичного співтовариства, попередньо очікується у березні 2018 року. Про це РБК-Україна повідомив голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

    «Очікуємо (завершення. - Ред.) орієнтовно у березні. По ідеї (такий аудит. - Ред.), повинен показати огляд юридичних і ключових рішень, зняти політичні звинувачення проти комісії та показати досягнення і зони для поліпшення», - сказав він.

    Як відомо, 17 серпня 2017 року співробітники НАБУ провели обшуки в приміщенні НКРЕКП в рамках кримінального провадження про змову в інтересах генкомпаній при затвердженні формули «Роттердам+». Голова НКРЕКП всі звинувачення співробітників НАБУ спростовує.

    Зі свого боку, регулятор звернувся в секретаріат Європейського Енергетичного співтовариства з проханням провести незалежний аналіз його діяльності. На думку Вовка, аудит Енергетичного співтовариства дозволить реально оцінити роботу НКРЕКП і буде сприяти посиленню допомоги Україні в проведенні реформ з боку міжнародних структур.

    Нагадаємо, у середині листопада 2017 року повідомлялося, що Секретаріат Європейського Енергетичного співтовариства планує до кінця 2017 року завершити аналіз діяльності НКРЕКП.

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