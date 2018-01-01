Завершення аудиту діяльності НКРЕКП очікується в березні

Аудит Енергетичного співтовариства дозволить реально оцінити роботу НКРЕКП

Завершення аудиту діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), який проводить Секретаріат Енергетичного співтовариства, попередньо очікується у березні 2018 року. Про це РБК-Україна повідомив голова НКРЕКП Дмитро Вовк. «Очікуємо (завершення. - Ред.) орієнтовно у березні.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аудит Енергетичного співтовариства дозволить реально оцінити роботу НКРЕКП

Завершення аудиту діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), який проводить Секретаріат Енергетичного співтовариства, попередньо очікується у березні 2018 року. Про це РБК-Україна повідомив голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

«Очікуємо (завершення. - Ред.) орієнтовно у березні. По ідеї (такий аудит. - Ред.), повинен показати огляд юридичних і ключових рішень, зняти політичні звинувачення проти комісії та показати досягнення і зони для поліпшення», - сказав він.

Як відомо, 17 серпня 2017 року співробітники НАБУ провели обшуки в приміщенні НКРЕКП в рамках кримінального провадження про змову в інтересах генкомпаній при затвердженні формули «Роттердам+». Голова НКРЕКП всі звинувачення співробітників НАБУ спростовує.

Зі свого боку, регулятор звернувся в секретаріат Європейського Енергетичного співтовариства з проханням провести незалежний аналіз його діяльності. На думку Вовка, аудит Енергетичного співтовариства дозволить реально оцінити роботу НКРЕКП і буде сприяти посиленню допомоги Україні в проведенні реформ з боку міжнародних структур.

Нагадаємо, у середині листопада 2017 року повідомлялося, що Секретаріат Європейського Енергетичного співтовариства планує до кінця 2017 року завершити аналіз діяльності НКРЕКП.