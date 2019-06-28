Євросоюз та країни Південної Америки уклали угоду про зону вільної торгівлі



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Переговори про зону вільної торгівлі загалом тривали майже два десятиліття

Угода забезпечить створення загального ринку, який охопить близько 800 мільйонів людей на двох континентах

Європейський Союз та блок МЕРКОСУР, який об'єднує низку країн Південної Америки, уклали угоду про створення зони вільної торгівлі.

Про це повідомляє DPA.

«Євросоюз та блок південноамериканських держав МЕРКОСУР уклали угоду про зону вільної торгівлі після багаторічних переговорів», - заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Ця угода забезпечить створення загального ринку, який охопить близько 800 мільйонів людей на двох континентах.

Переговори про зону вільної торгівлі загалом тривали майже два десятиліття. Основним проблемним пунктом був експорт сільськогосподарської продукції до країн ЄС.

Зазначимо, що МЕРКОСУР об’єднує Аргентину, Бразилію, Парагвай, Уругвай та Венесуелу (членство останньої призупинено в 2017 році).

Джерело: Укрінформ