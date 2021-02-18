Кабмін має повернути довіру інвесторів вирішенням кризи в зеленій енергетиці, – Світовий банк

Сильвія Мартінез підкреслила, що поточна ситуація негативно впливає на подальший розвиток відновлюваної енергетики в Україні

Кабінет міністрів України має виконувати власні зобов’язання щоб повернути довіру інвесторів, які розчаровуються в державі через поточну боргову кризу в галузі «зеленої» енергетики України.

Про це в ході форуму «Україна 30. Платіжка» заявила Сильвія Мартінез, старший енергетичний експерт Світового банку.

«Маємо забезпечити сталість українського енергетичного сектору, ми маємо знайти якісь хороші рішення для подальшого балансування і нарощування системи. І вирішення секторальних питань, які ми бачили – повернути довіру між інвесторами і урядом», – вказала Мартінез.

Вона підкреслила, що поточна ситуація негативно впливає на подальший розвиток відновлюваної енергетики в Україні, яка потрібна для держави та здорового майбутнього громадян.

«Ми розуміємо, що дійсно йдеться про те, щоб нові проєкти вони створювали не лише додаткові потужності, а й так само допомагали нам вирішувати питання рівноцінного доступу до електроенергії і допомагали давати нам створювати нові робочі місця, які дійсно будуть допомагати регіонам розвиватися, посилювати громади, які розташовані в конкретних регіонах і так само переконатися в тому, що це буде давати користь для регіону, в якому це розвивається», – додала експертка.

Вона сказала, що багато країн намагаються знайти найкращі варіанти розвитку нових технологій у галузі «зеленої» енергетики, щоб забезпечувати сталий розвиток та створювати додаткові робочі місця.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх обов'язків щодо оплати за вироблену «зелену» електроенергію і, крім «Державного покупця», суди почали залучати як відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, яка підписувала меморандум з інвесторами в поновлювану енергетику і яка ухиляється від його виконання.

Водночас Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Д. Шмигаля зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, проте цього не сталося. Станом на середину лютого виплачено тільки 3 мільярди гривень «старого» боргу. Крім того, інвестори на бачать ніяких рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

В Енергоспівтоваристві ЄС вказують, що заборгованість держави перед підприємствами «зеленої» енергетики, виплата якої фінансується через тариф на передачу електроенергії компанією «Укренерго» заважатиме сертифікації компанії для приєднання енергосистеми України до європейської ENTSO-E. На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 року меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з поновлюваних джерел.