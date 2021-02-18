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    Кабмін обмежив ціни на газ ще для однієї категорії споживачів

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    <span>Кабінет міністрів після опалювального сезону більше не контролюватиме тарифи на газ</span> - Кабмін обмежив ціни на газ ще для однієї категорії споживачів
    Кабінет міністрів після опалювального сезону більше не контролюватиме тарифи на газ
    Фото з відкритих джерел

    Нова ціна діятиме до 31 березня

    Кабінет міністрів обмежив ціну на газ для релігійних організацій на рівні 6,99 гривень за кубометр. Ціна діятиме у період з 1 лютого до 31 березня. Про це йдеться в постанові Кабміну від 17 лютого 2021 року № 104 про встановлення карантину, яка оприлюднена на сайті уряду.

    «Установити з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, граничну ціну на природний газ за договорами постачання між релігійними організаціями та постачальниками (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності релігійних організацій) на рівні, встановленому для побутових споживачів», – йдеться в документі.

    Раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк розкрив структуру тарифу на розподіл газу, пояснивши вагу та значення всіх його складових.

    В Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.

    Більш ніж 20 постачальників газу перерахували свої тарифи за газ заднім числом. Раніше уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

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    Теги: Кабмін газ тарифи комуналка ціни
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