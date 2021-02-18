Кабмін призначив нового голову Держлісагентства

Юрій Болоховець виконував обов'язки глави лісового відомства з січня 2021 року

Юрій Болоховець виконував обов'язки глави лісового відомства з січня 2021 року

Новий глава Держлісагентства призначений з 18 лютого шляхом укладення контракту

Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства лісових ресурсів України Юрія Болоховця.

Відповідне розпорядження опубліковане сьогодні на Урядовому порталі.

«Призначити Болоховця Юрія Віталійовича Головою Державного агентства лісових ресурсів України з 18 лютого 2021 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановивши випробування строком на три місяці», - йдеться в документі.

До цього часу Болоховець тимчасово виконував обов'язки голови Держлісагентства.

Згідно з документом, новий глава Держлісагентства призначений з 18 лютого шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину з випробувальним терміном три місяці.

Як зазначено в офіційній біографії на сайті Держлісагентства, Болоховець у липні 2020 року очолював Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства, у 2012-2020 роках працював директором Ніжинського лісгоспу, у 2007-2012 роках очолював Прилуцький лісгосп.

Нагадаємо, сьогодні уряд на початку засідання звільнив з посади голови Державного агентства лісових ресурсів Василя Кузьовича і поклав виконання обов'язків керівника на болохівців.

Кузьович став головою Державного агентства лісових ресурсів в липні 2020 року. До нього цю посаду обіймав Андрій Заблоцький.

Також повідомлялося, що 2 липня 2020 року Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького. Зазначимо, що Кабінет міністрів 24 грудня 2019 року призначив головою Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького строком на п’ять років.