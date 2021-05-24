Кабмін має пояснити, чому компанію Modus Energy позивається проти України, – нардеп

Буймістер зазначила, що іноземний інвестор почав зазнавати фінансового шантажу з боку держави

Кабінет міністрів України та Міністерство юстиції мають надати пояснення про те, чому не вирішується криза у відновлюваній енергетиці, що призвело до подання компанією Modus Energy позову в міжнародний арбітраж проти держави та вказати скільки коштів платників податків буде витрачено на юридичний супровід цієї справи.

Про це у Facebook написала нардеп Людмила Буймістер нагадавши, що компанія Modus Energy, яка має у власності декілька сонячних електростанцій, подала позов в міжнародний арбітраж за протиправні дії Кабінету міністрів України щодо зміни законодавства в умовах підтримки галузі ВДЕ.

«Вимагаю від уряду пояснень, чому ситуація доведена до арбітражу і скільки коштів українських платників податків тепер доведеться віддати за послуги юридичного радника. Написала відповідне звернення на адресу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра юстиції Дениса Малюськи», – сказала Буймістер.

Вона уточнила, що іноземний інвестор не погодився на умови меморандуму і почав зазнавати фінансового шантажу з боку держави.

«З іншого боку компанія не прогадала – бо уряд навіть після зміни законодавства категорично відмовляється виконувати свої зобов’язання перед інвесторами щодо виплати боргів. З 22,4 млрд гривень виплатили лише 21%», – додала нардеп.

При цьому вона повідомила, що тепер Кабмін віддав на парламент законопроект, який провокує ще глибшу кризу своєю ініціативою щодо акцизного збору на зелену енергію.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

У скарзі вказується, що ДП «Гарантований покупець» змусило дочірні компанії Modus Energy підписати Додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання договору купівлі-продажу «зеленої» енергії, який діє до 2030 року.

Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такою, яка порушила вимоги статей договору про Енергетичну хартію; зобов'язати Україну виплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати оплатити всі витрати понесені на арбітражне провадження.

Як повідомив партнер київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максим Сисоєв, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy проти Кабінету міністрів України за здійснення шантажу щодо скорочення «зелених» тарифів можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в «зелену» енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.