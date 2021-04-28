Компанія з Нідерландів почала міжнародний арбітраж проти Кабміну

Позивач стверджує, що Україна порушила свої зобов’язання за договором відповідно до Енергетичної хартії

Компанія Modus Energy International, яка знаходиться у власності громадянина Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов’язання щодо виплат за вироблену електроенергії та примушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

Про це йдеться мова в пояснювальній записці до проєкту розпорядження Кабінету міністрів України.

«23 березня 2021 року Міністерство юстиції України отримало повідомлення про арбітраж від імені компанії «Modus Energy International B.V.» проти держава Україна... Сума позовних вимог за попередньою оцінкою становить не менше 11,5 млн євро», – говориться в документах.

Позивач стверджує, що держава Україна порушила свої зобов’язання за договором відповідно до Енергетичної хартії. Серед іншого держава брала на себе зобов’язання купувати «зелену» сонячну енергію за ціною 0,1502 євро/кВт-год від електростанції введених в експлуатацію до 31 грудня 2019 року, та не змінювати цей тариф до 2030 року. Однак Україна, в результаті підписаного в червні минулого року меморандуму з інвесторами в зелену енергетику, скоротила зелені тарифи в серпні 2020 року на 15%.

«У травні 2020 року за результатом засідання Антикризового енергетичного штабу позивачу було запропоновано підписати Меморандум про взаєморозуміння, відповідно до якого «зелений тариф» підлягатиме зниженню ретроспективно в обмін на погашення заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії. Позивач не погодився на такі умови», – вказується в записці.

Крім того повідомляється, що ДП «Гарантований покупець» примусив дочірні компанії Modus Energy International підписати Додаткову угоду, яка передбачає скорочення зеленого шляхом здійснення погроз позивачу (у випадку відмови підписання Додаткової угоди) і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання Договору купівлі-продажу зеленої енергії, який діє до 2030 року.

Згідно документації, позивач просить арбітражний трибунал: визнати Україну такою, що порушила вимоги статей Договору про Енергетичну хартію; зобов’язати Україну оплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним трибуналом, на визначених умовах; а також зобов’язати оплатити всі витрати понесені на арбітражне провадження.

У власності Modus Energy International знаходиться три сонячні електростанції потужністю 46 МВт - «Солар Залуква», «Болохівський Солар Парк 1», «Болохівський Солар Парк 2».

Як повідомлялося, інвестори у відновлювану енергетику неодноразово зверталися до Кабінету міністрів України, президента Зеленського з проханням вирішити кризу в зеленій енергетиці та забезпечити виплату накопичених у 2020 році боргів.

В листопаді 2020 року посли одинадцяти країн направили спільний лист, адресований державному керівництву України, з вимогою терміново вирішити проблему заборгованості перед виробниками енергії з альтернативних джерел. Лист був підписаний послами Бельгії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Південної Кореї, Швеції, Туреччини, Великобританії.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на кінець квітня рівень розрахунків перед інвесторами складає 20%. З 22,4 млрд гривень боргу 2020 року держава заплатила лише 4,5 млрд грн.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон №810-IX, він передбачає, зокрема, зниження «зелених» тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ.