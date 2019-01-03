Канікули генпрокурора на Сейшелах: 50 тисяч євро — не межа

Луценко запевняє, що його відпочинок «вкладається в те, що собі дозволяє середній клас»

Родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з виглядом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного з найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має). Увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся орієнтовно у щонайменше 52 тисячі євро, повідомляють журналісти



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Ілюстрація: "Схеми" Юрій Луценко

Луценко запевняє, що його відпочинок «вкладається в те, що собі дозволяє середній клас»

Родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з виглядом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного з найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має). Увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся орієнтовно у щонайменше 52 тисячі євро, повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). Сам Луценко в коментарі Радіо Свобода в Брюсселі назвав відпочинок «не надмірним» і таким, «що собі дозволяє середній клас».

За інформацією журналістів, родина Юрія Луценка (сам генпрокурор, його дружина – народний депутат Ірина, син Віталій і син Олександр із дружиною) орендувала на вісім ночей дві вілли готельного комплексу Four Seasons Resort на острові Має (Сейшели) з 3 січня по 11 січня 2018 року.

Журналісти повідомляють, що Луценки орендували дві вілли категорії «на пагорбі з виглядом на океан».

На офіційному сайті Four Seasons йдеться про те, що вілли такої категорії мають площу 186 квадратних метрів, з басейнами, «незабутнім панорамним виглядом на бірюзові й блакитні води затоки і навколишні гори».

На офіційному сайті готелю вказано, що наразі середня вартість добової оренди однієї такої вілли – 2648 євро.

Таким чином, восьмиденна оренда однієї вілли складає 21184 євро, двох – 42368 євро.

Крім цього, журналісти повідомляють, що родина сплатила готівкою 10 473 євро за додаткові послуги. Найвитратніші серед них – оренда гелікоптера (1 440 євро), витрати в магазині сувенірів (1 265 євро).

Таким чином, сукупно витрати на відпочинок усієї родини чиновника орієнтовно склали більше ніж 52 тисяч євро.

В інтерв’ю газеті «Сегодня» Юрій Луценко розповів, що негрошові подарунки від сина Олександра, які задекларував генпрокурор і його дружина, народний депутат Ірина Луценко (по 170 000 гривень, або 10 тисяч євро) були поїздкою на відпочинок.

Однак подарованих Ірині та Юрію Луценкам 10 тисяч євро не вистачило б на оренду вілли (21184 євро).

Таку невідповідність вартості подарунку і витрат на оренду Юрій Луценко у коментарі журналістам Радіо Свобода пояснив так: «Усі кошти, які ми заплатили, будуть вказані в наступній декларації. Я вказав у декларації подарунок сина, який займається бізнесом, який надав нам кошти для оплати відпочинку. Решта коштів, які ми витратили там на інші потреби, також будуть вказані в нашій декларації у березні-квітні».

Генеральний прокурор також зазначив, що наявні у його родини кошти «дозволяють такі речі», а сам відпочинок «не мав жодної надмірності, він вкладається в те, що собі дозволяє середній клас».

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч Луценко показав, як стрімко росте його зарплата.