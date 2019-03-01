Керівник «Нафтогазу» заявив, що уряд розриває з ним контракт з 22 березня



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Андрій Коболєв заявив, що «прикриваючись спробою регулювати його зарплатню, уряд де-факто прийняв рішення про припинення його діючого контракту з 22 березня»

Коболєв нагадав, наглядова рада НАК рекомендувала продовжити з ним контракт

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що Кабінет міністрів фактично розриває з ним контракт з 22 березня. Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Коболєв нагадав, наглядова рада НАК рекомендувала продовжити з ним контракт, але це рішення не набуло чинності.

«Технічно контракт зі мною не продовжено», - сказав він.

Коболєв заявив, що «прикриваючись спробою регулювати мою зарплатню, уряд де-факто прийняв рішення про припинення мого діючого контракту з 22 березня».

Водночас Коболєв зазначив, що згідно з законом про акціонерні товариства, рішення про контракт приймає не безпосередньо акціонер (у даному випадку Кабмін), а наглядова рада.

Нагадаємо, повноваження нинішнього керівництва «Нафтогазу» завершуються 22 березня 2019 року.

Наглядова рада «Нафтогазу» пропонує продовжити контракт з Андрієм Коболєвим. Водночас прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що жодних рішень з цього питання не приймалося.