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    Економіка та фінанси

    Керівник «Нафтогазу» заявив, що уряд розриває з ним контракт з 22 березня

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    Андрій Коболєв заявив, що &laquo;прикриваючись спробою регулювати його зарплатню, уряд де-факто прийняв рішення про припинення його діючого контракту з 22 березня&raquo; - Керівник «Нафтогазу» заявив, що уряд розриває з ним контракт з 22 березня
    Андрій Коболєв заявив, що «прикриваючись спробою регулювати його зарплатню, уряд де-факто прийняв рішення про припинення його діючого контракту з 22 березня»

    Коболєв нагадав, наглядова рада НАК рекомендувала продовжити з ним контракт

    Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що Кабінет міністрів фактично розриває з ним контракт з 22 березня. Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

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    Коболєв нагадав, наглядова рада НАК рекомендувала продовжити з ним контракт, але це рішення не набуло чинності.

    «Технічно контракт зі мною не продовжено», - сказав він.

    Коболєв заявив, що «прикриваючись спробою регулювати мою зарплатню, уряд де-факто прийняв рішення про припинення мого діючого контракту з 22 березня».

    Водночас Коболєв зазначив, що згідно з законом про акціонерні товариства, рішення про контракт приймає не безпосередньо акціонер (у даному випадку Кабмін), а наглядова рада.

    Нагадаємо, повноваження нинішнього керівництва «Нафтогазу» завершуються 22 березня 2019 року.

    Наглядова рада «Нафтогазу» пропонує продовжити контракт з Андрієм Коболєвим. Водночас прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що жодних рішень з цього питання не приймалося.

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