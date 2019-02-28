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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» підписав договір про постачання газу в Смілу

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    &laquo;Нафтогаз&raquo; готовий здійснювати поставки газу у Смілу у відповідності з положеннями укладених договорів - «Нафтогаз» підписав договір про постачання газу в Смілу
    «Нафтогаз» готовий здійснювати поставки газу у Смілу у відповідності з положеннями укладених договорів

    З 1 березня 2019 року КП «Смілакомунтеплоенерго» включено до Реєстру споживачів «Нафтогазу»

    Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго» і НАК «Нафтогаз України» уклали договір про подачу газу в місто Сміла Черкаської області в березні 2019 року.

    Про це «Унн» повідомили у Смілянській міськраді.

    «Вчора прийшов лист від НАК «Нафтогаз України», який підтверджує інформацію, що подача газу в березні 2019 буде, закуплені ліміти», - йдеться у повідомленні.

    Також у міськраді заявили, що «Нафтогаз» готовий і далі здійснювати поставки у відповідності з чинним законодавством України і положеннями укладених договорів. У зв'язку з цим з 1 березня 2019 року КП «Смілакомунтеплоенерго» включено до Реєстру споживачів «Нафтогазу».

    Раніше повідомлялося, що місто Сміла Черкаської області з 1 березня знову опиниться без газопостачання.

    Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» 27 грудня 2018 року уклала договір і підтвердила номінації на газ КП «Смілакомунтеплоенерго», яке забезпечує теплом і гарячою водою місто Сміла Черкаської області. 

    Нагадаємо, 17 листопада всі житлові будинки і об’єкти соціальної сфери Сміли Черкаської області вже були забезпечені теплом. 

    Ввечері 16 листопада в усі котельні Сміли Черкаської області почали подавати газ.

    Раніше президент Петро Порошенко наказав зірвати пломби і дати газ Смілі.

    Владі Сміли для входження в опалювальний сезон буде надано короткостроковий кредит на 25 млн грн.

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