«Нафтогаз» підписав договір про постачання газу в Смілу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Нафтогаз» готовий здійснювати поставки газу у Смілу у відповідності з положеннями укладених договорів

З 1 березня 2019 року КП «Смілакомунтеплоенерго» включено до Реєстру споживачів «Нафтогазу»

Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго» і НАК «Нафтогаз України» уклали договір про подачу газу в місто Сміла Черкаської області в березні 2019 року.

Про це «Унн» повідомили у Смілянській міськраді.

«Вчора прийшов лист від НАК «Нафтогаз України», який підтверджує інформацію, що подача газу в березні 2019 буде, закуплені ліміти», - йдеться у повідомленні.

Також у міськраді заявили, що «Нафтогаз» готовий і далі здійснювати поставки у відповідності з чинним законодавством України і положеннями укладених договорів. У зв'язку з цим з 1 березня 2019 року КП «Смілакомунтеплоенерго» включено до Реєстру споживачів «Нафтогазу».

Раніше повідомлялося, що місто Сміла Черкаської області з 1 березня знову опиниться без газопостачання.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» 27 грудня 2018 року уклала договір і підтвердила номінації на газ КП «Смілакомунтеплоенерго», яке забезпечує теплом і гарячою водою місто Сміла Черкаської області.

Нагадаємо, 17 листопада всі житлові будинки і об’єкти соціальної сфери Сміли Черкаської області вже були забезпечені теплом.

Ввечері 16 листопада в усі котельні Сміли Черкаської області почали подавати газ.

Раніше президент Петро Порошенко наказав зірвати пломби і дати газ Смілі.

Владі Сміли для входження в опалювальний сезон буде надано короткостроковий кредит на 25 млн грн.