«Нафтогаз» підписав договір про постачання газу в Смілу
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З 1 березня 2019 року КП «Смілакомунтеплоенерго» включено до Реєстру споживачів «Нафтогазу»
Комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго» і НАК «Нафтогаз України» уклали договір про подачу газу в місто Сміла Черкаської області в березні 2019 року.
Про це «Унн» повідомили у Смілянській міськраді.
«Вчора прийшов лист від НАК «Нафтогаз України», який підтверджує інформацію, що подача газу в березні 2019 буде, закуплені ліміти», - йдеться у повідомленні.
Також у міськраді заявили, що «Нафтогаз» готовий і далі здійснювати поставки у відповідності з чинним законодавством України і положеннями укладених договорів. У зв'язку з цим з 1 березня 2019 року КП «Смілакомунтеплоенерго» включено до Реєстру споживачів «Нафтогазу».
Раніше повідомлялося, що місто Сміла Черкаської області з 1 березня знову опиниться без газопостачання.
Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» 27 грудня 2018 року уклала договір і підтвердила номінації на газ КП «Смілакомунтеплоенерго», яке забезпечує теплом і гарячою водою місто Сміла Черкаської області.
Нагадаємо, 17 листопада всі житлові будинки і об’єкти соціальної сфери Сміли Черкаської області вже були забезпечені теплом.
Ввечері 16 листопада в усі котельні Сміли Черкаської області почали подавати газ.
Раніше президент Петро Порошенко наказав зірвати пломби і дати газ Смілі.
Владі Сміли для входження в опалювальний сезон буде надано короткостроковий кредит на 25 млн грн.