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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» сплатив за дизайн настінного календаря 664 тис грн

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    «Нафтогаз» сплатив за дизайн настінного календаря 664 тис грн

    Ще півмільйона гривень компанія віддала на друк календарів

    ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 3 і 12 грудня 2018 року уклало дві допорогові угоди щодо корпоративного календаря на загальну суму 1,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

    ТОВ «РК «Радуга» Іраіди Медведєвої мало розробити контент і виконати додрукарську підготовку корпоративного календаря Групи «Нафтогаз» за 664 тис грн.

    Договір не містить деталей замовлення, тому технічні характеристики календаря невідомі, так само, як і кількість залучених до його розробки дизайнерів та їхні заробітні плати.

    В Інтернеті є дані про календар «Нафтогазу» на 2019 рік, сторінки якого представляють види діяльності підприємств холдингу: видобуток і транспорт газу, видобуток нафти. На сторінці розміщено слоган зі змістом «ми єдині» та ілюстрацію в техніці паперової різки.

    Крім того, ПП «Перша друкарня» Станіслава Бакланова та Євгена Сімінського на чолі з Оленою Штанько мало надрукувати календар за 553 тис грн.

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    «Нафтогаз» сплатив за дизайн настінного календаря 664 тис грн
    «Нафтогаз» сплатив за дизайн настінного календаря 664 тис грн

    Зокрема фірмі замовили:

    • 400 англомовних іміджевих настінних календарів розміром 350х594 мм із 14 аркушів крейдованого матового паперу щільністю 250 г/кв. м кольоровістю 4+0 на металевій пружині по 329 грн. (без урахування вартості додрукарської підготовки).
    • 1 500 україномовних іміджевих настінних календарів розміром 350х594 мм із 14 аркушів крейдованого матового паперу щільністю 250 г/кв. м кольоровістю 4+0 на металевій пружині по 190 грн.
    • 1 500 квартальних календарів, що складаються із шапки, трьох аркушів основи та трьох блоків календарної сітки по 12 аркушів на металевій пружині, по 96 грн.
    • 1 000 настільних календарів, що складаються з двох аркушів основи та 26 аркушів блоку календарної сітки на металевій пружині, по 69 грн.
    • 500 друкованих паперових пакетів формату А2 по 68 грн.

    Джерело: Наші гроші

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