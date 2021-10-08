Керівник «Слуги народу» назвав вартість утримання партії

Голова партії Корнієнко розповів про фінансування політсили з бюджету та роботу її апарату

На утримання партії «Слуга народу» йде приблизно 345 мільйонів гривень на рік. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів керівник партії Олександр Корнієнко. За його словами, це виключно державне фінансування.

«Ми мало внесків зараз беремо. Коли вони величезні, людям неможливо це пояснити. За п’ять років витратили 1 мільярд держгрошей. Людям треба показати, що це було», – зазначив Олександр Корнієнко.

За його словами, система партійних внесків, на кшталт американської, в Україні не працює.

«У нас всі вважають, що партію спонсорує олігарх. Люди і навіть місцеві депутати зі здивуванням дізнаються, що це держфінансування. Приїжджають до Києва і говорять: «А що це у вас «Парковий» олігарх зробив? А ми їм – відкрийте звіт НАЗК», – розповів нардеп.

«У людей немає культури. У нас же не розповідають у школі, що таке НАЗК і як воно працює», – додав він.

За словами Корнієнка, в апараті партії наразі працюють 80 людей, але здебільшого це контролери та медійники.

«Апарат великий, людей 80. Але чверть – 20 з них – це фінансові контролери, які контролюють фінанси партії по всій Україні, в нас 24 юрособи. Тому що інакше ми не зможемо витримувати жорсткі вимоги НАЗК і в нас заберуть держфінансування. 30 людей – це медійники. Безпосередньо партійним будівництом займаються 10–15 осіб. Вони їздять, проводять, збирають, дають фідбеки тощо. Це все управлінці, не депутати», – зазначив керівник «Слуги народу».