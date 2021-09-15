Хто фінансує «Слугу народу»? Партія показала звіт

Тривалий час на сайті «Слуги народу» не було навіть реквізитів для перерахунку коштів

Партія «Слуга народу» за підсумками 2020 року стала найзаможнішою політсилою країни з доходом 445 млн грн. Проте, оприлюднений на сайті НАЗК квартальний фінансовий звіт «Слуги народу» показав, що напередодні та під час місцевих виборів у 2020 році ні центральний офіс, ні осередки партії не проводили публічних фандрейзингових кампаній. Про це повідомляє рух «Чесно», який проаналізував фінзвіт.

«Тривалий час на сайті партії не було навіть реквізитів, нині там є інформація про те, як підтримати фінансово центральний офіс, але не осередки. Дані податкової звітності містять лише загальні показники і походження цих коштів тривалий час було невідомим. Подавши звіт за 3 квартал партія частково розкрила цю інформацію, – зазначають у «Чесно». – Загалом у 3 кварталі 2020-го «Слуга народу» зібрала 107 мільйонів гривень, з яких понад 90 мільйонів – це внески фізичних осіб (555 донорів). Ще 17 мільйонів надійшло від бізнесу (23 компанії)».

За підсумками третього кварталу 2020 року донорів партії «Слуга народу» було у шість разів більше, ніж за весь 2019 рік.

«У 3 кварталі 2020 року 578 фізосіб та компаній профінансувало партію «Слуга народу» та її осередки. Це майже у шість разів більше, ніж кількість донорів партії за весь 2019 рік, втім у 40 разів менше ніж кандидатів у депутати, яких партія у вересні 2020 року висунула до місцевих рад. Загалом партія висунула до місцевих рад понад 23 тисячі кандидатів. Іншими словами, на 40 кандидатів від «слуг» припадає всього 1 донор. В окремих осередків таке співвідношення ще гірше й один донор припадає на кілька сотень кандидатів», – йдеться у висновках «Чесно».

Також у звітності партії за перші три квартали 2020 року фігурує всього 3 донори, які фінансували партію і під час президентських та парламентських виборів 2019 року.

Мова йде, зокрема, про Віталія Сергійовича Корнієнка (Олександр Корнієнко повідомив «Чесно», що Віталій Корнієнко не є його родичем і вони не знайомі особисто), який профінансував партію на 1,5 млн грн у 2019 році та на 1,1 млн грн у 2020 році. Згідно з реєстрами Віталій Корнієнко є співвласником низки підприємств різного спрямування – від будівництва й продажу електроенергії до надання автомобілів в оренду та оптової торгівлі харчовими молоком та оліями.

Ще один традиційний донор – це Світлана Вікторівна Глущенко. У 2019 році вона перерахувала на рахунки «Слуги народу» 1,4 млн грн, а в 2020 році ще майже 400 тис. грн. Як і Віталій Корнієнко, вона є власницею та керівницею низки підприємств.

Ще 318 тис. грн. партії у 2020 році перерахував Євген Зурнаджи. Він же фігурує і серед донорів «Слуги народу» у звітності за 2019 рік, щоправда тоді він перерахував партії 1,4 млн грн. Зурнаджи є адвокатом та має власну компанію, що працює у сфері права. Також, він є одним зі щонайменше 11 адвокатів, які у 2019 році фінансували «Слугу народу».

До слова, аналіз даних фінансової звітності, оприлюдненої Мінцифрою та Державною податковою службою України, показав що походження коштів десяти найзаможніших партій невідоме.