  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Ключ від «Північного потоку-2» лежить у Вашингтоні, - експерт

    На думку експерта, росіяни не можуть реалізувати проект без зарубіжних технологій, обладнання та матеріалів
    Доля газопроводу «Північний потік-2» багато в чому залежить від США. Таку думку висловив президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у інтерв’ю «Главкому». «Ключ» від того, чи бути «Північному потоку-2», лежить у Вашингтоні. Якщо, зрештою, американці застосують
    • Вчора, 19:30
    • Розсилка
    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    На думку експерта, росіяни не можуть реалізувати проект без зарубіжних технологій, обладнання та матеріалів

    Доля газопроводу «Північний потік-2» багато в чому залежить від США. Таку думку висловив президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у інтерв’ю «Главкому».

    «Ключ» від того, чи бути «Північному потоку-2», лежить у Вашингтоні. Якщо, зрештою, американці застосують санкції проти компаній-підрядників, «Газпром» не зможе реалізувати цей проект», - говорить Гончар.

    Він підкреслює, що за оцінками російських експертів, «Північний потік-2» на 90% - це зарубіжні технології, обладнання, матеріали.

    «Росіяни без цього не здатні реалізувати проект. Тому ні у Москві, ні у Берліні поки що ніхто шампанське не відкорковує, а отже, нам потрібно максимально задіяти «кийок американського ковбоя» проти «німецької корови», що відбилась від «європейського стада», спокусившись «зеленню на луках в швейцарському кантоні Цуг», - наголошує експерт.

    Читайте також

    Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

    Читайте також матеріали «Главкома»:

    Михайло Гончар: «Ключ» до «Північного потоку-2» лежить у Вашингтоні

    «Нафтогаз» збирає гроші на інформкампанію на Заході проти будівництва «Північного потоку-2» (документ)

    Транзиту – труба? Чи зможе Україна зупинити Nord Stream-2

    Читайте також
    Росія США Газпром Ангела Меркель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ