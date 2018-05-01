Ключ від «Північного потоку-2» лежить у Вашингтоні, - експерт
- Вчора, 19:30
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На думку експерта, росіяни не можуть реалізувати проект без зарубіжних технологій, обладнання та матеріалів
Доля газопроводу «Північний потік-2» багато в чому залежить від США. Таку думку висловив президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у інтерв’ю «Главкому».
«Ключ» від того, чи бути «Північному потоку-2», лежить у Вашингтоні. Якщо, зрештою, американці застосують санкції проти компаній-підрядників, «Газпром» не зможе реалізувати цей проект», - говорить Гончар.
Він підкреслює, що за оцінками російських експертів, «Північний потік-2» на 90% - це зарубіжні технології, обладнання, матеріали.
«Росіяни без цього не здатні реалізувати проект. Тому ні у Москві, ні у Берліні поки що ніхто шампанське не відкорковує, а отже, нам потрібно максимально задіяти «кийок американського ковбоя» проти «німецької корови», що відбилась від «європейського стада», спокусившись «зеленню на луках в швейцарському кантоні Цуг», - наголошує експерт.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.
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