Ключовим пріоритетом в галузі надрокористування є відновлення довіри інвесторів, - Держгеонадр



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Державна служба геології та надр України провела другий в цьому році аукціон на отримання спецдозволів на користування надрами

Найближчим часом зможемо скоротити тривалість періоду від моменту подання заяви до моменту винесення ділянки на аукціон зі 120 днів до 30-ти, - Опімах

Відновлення довіри інвесторів та залучення нових інвестицій в галузь є ключовими пріоритетами в роботі Держслужби геології та надр в 2020 році. Про це заявив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах під час онлайн-зустрічі з Комітетом надрокористування Федерації роботодавців України.

«Ми працюємо над модернізацією законодавства та прибираємо застарілі, архаїчні норми, що гальмують роботу ринку. Внесли зміни до низки законів та постанов, щоб налагодити відповідальний видобуток корисних копалин, розпочали впровадження ініціатив зі спрощення процедури погодження ділянок перед винесенням на аукціони, у цьому напрямку працюємо спільно із Міністерством енергетики та захисту довкілля. Плануємо, що найближчим часом зможемо скоротити тривалість періоду від моменту подання заяви до моменту винесення ділянки на аукціон зі 120 днів до 30-ти», - сказав Опімах.

Голова Державної служби геології та надр також повідомив про підготовку проекту нової Програми розвитку мінерально-сировинної бази, в основі якої пріоритетність на видобуванні і збільшенні стратегічних ресурсів та зменшення питомої ваги критичних ресурсів.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України провела другий в цьому році аукціон на отримання спецдозволів на користування надрами та продала 8 лотів з 10 за понад 32 млн грн.