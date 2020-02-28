СБУ виявила незаконний видобуток граніту. Збитки - на більше ніж 1,3 млрд гривень (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

За версією слідства, оборудку протягом 2017-18 років здійснювали службові особи одного з виробничих підрозділів філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України блокували на Житомирщині незаконний видобуток понад 500 тисяч кубічних метрів граніту. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За версією слідства, оборудку протягом 2017-18 років здійснювали службові особи одного з виробничих підрозділів філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця». Посадовці, на яких покладено контроль за виконанням встановлених правил використання надр, організували незаконний видобуток граніту на території кар’єру товариства. Оперативники спецслужби задокументували, що учасники оборудки видобували корисні копалини загальнодержавного значення на території площею 60 гектарів. Граніт вони реалізовували приватним структурам.

Встановлено, що своїми діями вони нанесли шкоди навколишньому середовищу на більше ніж 1,3 млрд гривень.

Незаконний видобуток, зокрема, проводився із застосуванням вибухово-технічних засобів. Такі дії могли призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві, створювали загрозу життю і здоров’ю людей та могли завдати чималих збитків навколишньому природному середовищу.

Під час досудового розслідування зібрано доказові матеріали і повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 240 Кримінального кодексу України, колишньому керівнику виробничого підрозділу філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця».

Тривають слідчі дії.

Документування оборудки проводилось спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції України.