Коболєв: великий етап підготовки до роз'єднання «Нафтогазу» завершено

За словами Коболєва, роз’єднання «Нафтогазу» вимагається Третім енергетичним пакетом

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що завершився великий етап підготовки до роз'єднання «Нафтогазу», зокрема щодо відокремлення газотранспортної системи (ГТС). Про це він сказав в інтерв’ю «5 каналу». «В частині розділення, ми якраз сьогодні – це дуже позитивна



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За словами Коболєва, роз’єднання «Нафтогазу» вимагається Третім енергетичним пакетом

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що завершився великий етап підготовки до роз'єднання «Нафтогазу», зокрема щодо відокремлення газотранспортної системи (ГТС).

Про це він сказав в інтерв’ю «5 каналу».

«В частині розділення, ми якраз сьогодні – це дуже позитивна новина – завершили великий етап підготовки до розділу «Нафтогазу», яке якраз вимагається Третім енергетичним пакетом, і ми говоримо про виділення оператора ГТС, який ми готуємо не тільки до виділення, але й ми готуємо до залучення європейського партнера, що є дуже важливим завданням не тільки для «Нафтогазу», а й для всієї України», - зазначив Коболєв.

Як повідомляв «Главком», за 10 місяців 2017 року НАК «Нафтогаз України» закупила 19 млрд куб. м газу, що на 2,4 млрд куб. м (14%) більше, ніж за 10 місяців попереднього року.